Uomini e Donne, c'è un nuovo amore nella vita di Teresa Cilia dopo il divorzio da Salvatore Di Carlo

La notizia del divorzio di Teresa Cilia da Salvatore Di Carlo aveva scosso i fan di Uomini e Donne. Sembra, però, che nella vita dell'ex tronista ci sia qualcuno che le riesce a dare gioia, anche in un momento così difficile. Che sia un nuovo amore? Ecco cosa sappiamo.

Avevano fatto sognare i fan di Uomini e Donnequando, nel 2014, Teresa Cilia e Salvatore Di Carloerano usciti dal programma come una coppia. Un amore cementato dal matrimonio, avvenuto nel 2016. Nel mentre, anche la partecipazione a Temptation Island e poi, come un fulmine a ciel sereno, il divorzio.

Teresa Cilia, un nuovo amore all'orizzonte?

Quando hanno annunciato la separazione, né Teresa Cilia, né Salvatore Di Carlo hanno voluto rivelare i motivi che li hanno spinti a porre fine alla loro storia. Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha più volte lasciato trapelare sui suoi social che ci sono stati comportamenti passati dell'ex marito che lei non è più in grado di tollerare: sono, infatti, stati rinvenuti alcuni messaggi che fanno sospettare di un tradimento.

Ha anche ammesso di essere stata malissimo per la fine del suo matrimonio, ma che nella vita i problemi gravi sono altri, per cui non ha intenzione di farsi abbattere per sempre da questo momento. E, infatti, sembra che ora nella sua vita ci sia qualcuno di speciale, qualcuno che la fa stare bene.

Nelle scorse settimane aveva già chiarito che non c'era la possibilità di un ritorno di fiamma con l'ex marito, dato che non crede "agli amori che fanno giri immensi - che non sanno dove vanno e cosa fanno - e poi ritornano. Assolutamente no. Nel mio caso non ci può essere un ritorno. Mai."

E, dunque, cosa è cambiato? A quanto pare, nella sua vita è entrata una persona che la rende molto felice. Sul suo profilo Instagram ha infatti dichiarato:

"Sono una donna che sa stare benissimo da sola. Per una serie di circostanze sono cresciuta troppo in fretta. Ogni problema l'ho affrontato con costanza, ma anche con la determinazione e con la mia testa. Però è anche vero che in qualche momento della vita bisogna lasciarsi andare. In questo momento ci sono persone che mi fanno stare bene."

La persona in questione potrebbe essere un misterioso Francesco, padre single con cui Teresa Cilia è stata vista più volte. Che sia arrivato il momento per lei di voltare pagina e ritrovare l'amore? Ce lo dirà il tempo.

