Uomini e Donne, brutta disavventura per Gemma Galgani: la dama del Trono Over terrorizzata

Gemma Galgani rimane chiusa in ascensore e il video che posta su Instagram fa il giro del web grazie ai fan di Uomini e Donne.

Gemma Galgani si gode la pausa estiva, pronta a tornare nel parterre femminile del Trono Over a settembre. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne è stata vittima di una brutta disavventura, che l’ha vista bloccata in ascensore per diverso tempo in attesa dei soccorsi. Ecco cosa è successo a Gemma e come sta ora.

Gemma Galgani chiede aiuto: panico tra i fan di Uomini e Donne

Gemma Galgani è uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne. La dama torinese siede da circa dieci anni tra le file del parterre femminile del Trono Over, in cerca dell’anima gemella che sembra tardare ad arrivare. Gemma ha concluso la stagione televisiva del dating show, condotto da Maria De Filippi, senza aver trovato l’amore, dopo una sequela di frequentazioni chiuse in fretta e furia per mancanza di interesse. Gemma non bada alle critiche e continua la sua vita spensierata, desiderosa di portare allegria e fantasia sul piccolo schermo, certa che queste caratteristiche si possano ritrovare anche in una donna adulta e matura.

Nelle ultime ore, la Galgani ha condiviso un video che la ritrae bloccata in ascensore, mentre aspetta con ansia di essere salvata dai soccorritori. “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e non funziona? Anzi adesso non si vede più nemmeno la luce”, questo il grido d’aiuto della dama torinese. Immediata la risposta del popolo del web, che ha condiviso il video facendolo diventare virale, fino a quando Gemma non è stata tratta in salvo e ha potuto rivedere la luce del sole. Mentre attende il cavaliere pronto a portarla via con sé, Gemma ha confessato di essere grata per l’amicizia con Ida Platano, che continua anche a lontano dalle telecamere.

