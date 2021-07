Uomini e Donne, Alessio Ceniccola tradisce Samantha Curcio? L'ex Corteggiatore esplode

Gossip TV

Nelle ultime ore Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato paparazzato con una ragazza mora che non è la fidanzata Samantha Curcio.

Cosa succede tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio? Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, la coppia ha vissuto momenti di spensieratezza, conquistando il popolo di Instagram. Ora, tuttavia, un’ombra si getta sulla relazione, lasciando tutti interdetti. Alessio è stato pizzicato in compagnia di una bella mora e la Curcio è esplosa, raccontando cosa è successo davvero e svelando la verità sul presunto tradimento dell’ex corteggiatore.

Uomini e Donne, Alessio Ceniccola ha tradito Samantha Curcio?

Nello studio di Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono innamorati a prima vista. La tronista ha scelto di concludere il suo percorso nel Trono Classico con il corteggiatore romano, e tra loro sembrava tutto andare a gonfie vele fino a poche ore fa. Deianira Marzano, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto diverse segnalazioni che riguardano il Ceniccola e una misteriosa mora. Tra i due sembra esserci parecchia intesa, al punto che alcuni scatti possono tranquillamente essere confusi per gesti ben più intimi che un semplice abbraccio. L’ipotesi tradimento è balzata subito sulla bocca dei fan della coppia, ce ha smesso anche si seguirsi su Instagram, alimentando i pettegolezzi. Sulla questione è intervenuta la Curcio, rivelando:

“La ragazza nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata […] Conosco tutte le sue amiche, so che è fidanzata e quindi questo è risolto. A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio neanche stare qui a spiegare perché solo io so come sto. Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali […] Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare, ma non voglio entrare in meccanismi schifosi”.

Anche il Ceniccola ha deciso di rompere il silenzio, scagliandosi contro la Marzano, per poi chiarire: “Io ero in un locale con degli amici e delle mia amiche e quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica, con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato ad una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo […] Il rapporto con Samantha è un’altra cosa, bene o male che sia che lo risolviamo noi”. Insomma, sembra che il tradimento fosse un falso allarme, mentre è vero che la coppia di Uomini e Donne è in crisi! Come si concluderà questa vicenda?

