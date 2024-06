Uomini e Donne, Brando Ephrikian pronto a debuttare come attore: ecco in quale film e ruolo!

Gossip TV

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, Brando Ephrikian si è lanciato nel mondo della recitazione: ecco in quale ruolo e film lo vedremo recitare!

Brando Ephrikian si è lanciato nel mondo della recitazione: l'amatissimo ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne ha rivelato sui social che presto debutterà in un ruolo in un cortometraggio inglese.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian debutta come attore in un corto inglese

L'ex tronista del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi è stato uno dei protagonisti di questa edizione del dating show e ha appassionato il pubblico con il suo percorso. Diviso a lungo tra Beatriz D'Orsi - che ha ritrovato l'amore recentemente con un altro ragazzo - e Raffaella Scuotto, Brando ha poi scelto quest'ultima, dopo 7 mesi di frequentazione.

Nonostante i dubbi iniziali, il tronista trevigiano si è scoperto innamorato della corteggiatrice napoletana e da quando hanno lasciato il programma i due vivono la loro storia d'amore alla luce del sole, godendosi ogni attimo insieme.

Ma per il tronista trevigiano questo periodo sembra essere particolarmente florido anche dal punto di vista lavorativo: poco fa, infatti, con un post sui social, Brando Ephrikian ha rivelato che debutterà presto come attore di un cast di un cortometraggio in lingua inglese.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian dopo il dating show: carriera nel mondo del cinema?

Nel suo annuncio sui social, Brando ha svelato ai followers che ha preso parte a un corto in lingua inglese, inaugurando così la sua carriera di attore. Essendo cresciuto negli States per molti anni, l'ex tronista sa parlare molto bene l'inglese e, anche se è la prima volta che si cimenta in un simile compito, ha ammesso che è stata una bella esperienza per lui.

Brando ha anche condiviso la locandina del corto, con tutti i dettagli più importanti, tra cui la data della prima, il cast e altre info necessarie per i fan che vorranno vederlo.

Inoltre, ha già anticipato che non potrà essere presente alla prima del film perché in quel giorno starà rientrando da una vacanza con Raffaella, ma ha comunque invitato i followers a recarsi al cinema e a fargli sapere cosa ne pensano:

"Ciao ragazzuoli buon pomeriggio, come state? Allora ho una news flash importantissima da darvi. Non so se vi ricordate che qualche settimana fa stavo registrando delle scene per un cortometraggio che stavo girando. Bene, è uscita la data della prima, è uscita anche la locandina. Tra l’altro è molto bella con tutti i dettagli che adesso vi metterò nella prossima storia. Nulla, sono molto contento! Allora non è lungo come un film, chiaramente essendo un cortometraggio, è recitato in inglese ed è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere. Però sono contento. Purtroppo però non potrò esserci personalmente alla prima perché sarà il giorno prima della data di rientro della vacanza con la “zia". Però se avete piacere e occasione andateci e poi mi fate sapere."

