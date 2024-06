Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi volta pagina: la foto che ufficializza il nuovo amore dell'ex corteggiatrice

Gossip TV

Con una foto pubblicata sui social, Beatriz D'Orsi, dopo Uomini e Donne, ufficializza la sua nuova storia d'amore. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Beatriz D'Orsi è stata una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione di Uomini e Donne: la corteggiatrice di Brando Ephrikian si è fatta notare per il suo carattere fumantino e le liti con Tina Cipollari. Al momento della scelta, purtroppo, il tronista trevigiano le ha preferito la rivale Raffaella Scuotto e, mentre i fan della trasmissione di Canale5 sognavano per lei un futuro da tronista, Beatriz sembra aver voltato pagina e con una foto sui social ha ufficializzato la sua nuova storia d'amore.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi ha un nuovo amore: la foto che conferma i rumors

Il trono classico ha visto protagonista Brando Ephrikian, diviso per molto tempo tra Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi: diversissime per aspetto e carattere, le due corteggiatrici hanno reso il trono di Brando divertente e interessante con le loro scaramucce e i teatrini che, data anche la giovane età, mettevano in piedi non sempre consapevolmente.

Alla fine die 7 mesi di percorso, Brando ha scelto Raffaella, definendola la sua "scelta di cuore" e infrangendo il sogno di Beatriz. La corteggiatrice ha raccontato diverse volte nel corso del percorso nel programma condotto da Maria De Filippi di non aver vissuto storie d'amore positive, ma solo legami tossici che l'avevano privata della spensieratezza dei suoi anni. Con Brando, tuttavia, aveva ammesso Beatriz, aveva scoperto che l'amore poteva essere molto diverso e che qualunque fosse stata la scelta, lei sarebbe stata felice di aver conosciuto una persona così nella sua vita.

A distanza di qualche mese dalla scelta del tronista trevigiano, su Beatriz erano iniziati a circolare i primi rumors che la volevano innamorata e felice con un nuovo amore. E, nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice ha pubblicato una storia Instagram che non lascia alcun dubbio: ha finalmente voltato pagina!

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi volta pagina: sfumato il sogno dei fan di vederla tronista!

L'ex corteggiatrice ha così trovato un nuovo amore ma lontano dalle telecamere del dating show. Il ragazzo in questione appare con lei in una tenera foto che li ritrae abbracciati e molto uniti. Si chiama Bernardo Vegni ed è stato lui il primo a condividere lo scatto che ufficializza la sua storia con Beatriz, che ha poi ricondiviso la foto.

Beatriz non ha rilasciato alcun commento o dichiarazione, ma dalla foto appare serena e sembra aver definitivamente superato la delusione con Brando. Quelli che, invece, potrebbero essere ancora delusi potrebbero essere i fan dell'ex volto di Uomini e Donne. Questo perché, nonostante il suo caratterino fumantino, Beatriz è diventata simpatica a molti spettatori e in tanti hanno sperato che diventasse la prossima tronista del programma, anche perché Maria De Filippi ha dimostrato per lei un certo affetto e sembrava essere molto protettiva con lei.

Tuttavia, al momento, Beatriz sembra davvero innamorata e presa dal suo nuovo amore e per nulla intenzionata a ritornare nel programma a settembre!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne