Uomini e Donne, Biagio Di Maro travolto dalle polemiche: Tina Cipollari perde la testa!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Veronica Rimondi si trova ad affrontare l’ira di Andrea, deluso dal bacio che la tronista ha dato a Matteo dopo aver baciato lui in esterna. Biagio Di Maro e Sylviane si stanno conoscendo, trascorrendo insieme due giorni in albergo. Tina Cipollari non crede che tra loro non sia successo nulla e accusa il partenopeo di aver messo in scena lo stesso identico copione di sempre. Luca Salatino, prossimo alla scelta, è sempre più confuso perché nota troppi cambiamenti in Soraia e Lilli.

Uomini e Donne, tutti contro Biagio Di Maro!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Andrea e Veronica Rimondi. La tronista ha baciato il corteggiatore e il rivale Matteo, suscitando l’ira di Andrea che trova che in questo modo lei abbia sminuito tutto. Dopo essere uscito dallo studio per calmare la propria furia, Andrea è tornato e ha chiesto spiegazioni, facendo notare come Matteo a differenza sua non si è minimamente scomposto. La situazione è ancora tutta da chiarire ma, nel frattempo, passiamo a Biagio Di Maro è uscito con Sylviane, e dopo un meraviglioso appuntamento c’è stato spazio anche per l’ormone. La coppia ha trascorso due giorni insieme in una camera d’hotel ma Sylviane assicura che Biagio è stato molto rispettoso, a dispetto di ciò che suggerisce Tina Cipollari. Il cavaliere conferma che, pur avendo la possibilità di essere più intimi, tra loro non è successo nulla.

Armando Incarnato si intromette per sottolineare che, se Biagio fosse stato realmente rispettoso, avrebbe evitato di evitare con la dama la prima sera. Sylviane si risente, facendo presente che la scelta è stata sua quanto di Biagio e Tina spiega che i suoi dubbi sono scaturiti dal fatto che tutti in quello studio conoscono il modus operandi del partenopeo. Insomma, l’opinionista dichiara di voler tutelare la dama alla luce dell’idea che si è fatta del cavaliere, ma Maria De Filippi le chiede di smetterla perché Sylviane è palesemente pronta a continuare nonostante tutto, anche quando Biagio sottolinea che la dama è più avanti con i sentimenti, quasi a voler fare un immediato passo indietro.

Si passa al trono classico con Luca Salatino che è uscito con Soraia, dopo essersi arrabbiato con lei non vedendola abbastanza pronta a lottare per lui. La corteggiatrice rimane sbigottita e scoppia in lacrime, ammettendo di aver paura che non sarà lei la scelta. In studio, Salatino dichiara di aver iniziato il percorso con Soraia e Lilli e di star scoprendo nuovi lati del loro carattere, totalmente opposti a quelli iniziali. La corteggiatrice spiega di aver riflettuto e di non trovare giusta la stizza di Luca, dato che è lui ad aver creato questa situazione e non può aspettarsi che a lei passi immediatamente. De Filippi mostra anche l’esterna con Lilli, prima che la corteggiatrice contraesse il virus, durante la quale il tronista ha abbracciato la sua adorata mamma. Lilli sceglie di non conoscerla, rispettando il momento e Luca apprezza. Secondo il tronista, Lilli sta facendo dei grandi passi avanti nonostante tutto, cosa che invece Soraia sta evitando di fare sebbene siamo quasi giunti alla fine del percorso.

