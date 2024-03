Uomini e Donne, Beatriz e Raffaella alleate: loro ballano al centro studio mentre Brando si consola con le patatine [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, un'insospettabile alleanza di Beatriz e Raffaella scatena l'ilarità in studio.

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con una furiosa discussione tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo, dopo che la dama del trono over è uscita dallo studio per recuperare il telefono e mostrare che è stata la nipote del cavaliere a lasciarle il numero. Il trono classico di Brando vede una divertente alleanza di Beatriz e Raffaella contro di lui!

Uomini e Donne, Beatriz e Raffaella coalizzate contro Brando: mentre loro ballano al centro studio e si divertono, il tronista si consola con le patatine! [VIDEO]

Barbara entra come una furia in studio e si avvicina a Ernesto per mostrargli il telefono, ma il cavaliere non vuole saperne di leggere e le dice che a prescindere da tutto, la dama non aveva alcun diritto di chiamare la nipote. I due litigano e anche Maria De Filippi interviene per punzecchiare Barbara sul famoso corso che aveva seguito e che le aveva permesso di capire che la storia con il cavaliere era già finita.

Spazio al trono classico con Brando: in esterna, lui e Raffaella hanno litigato, perché la corteggiatrice è stanca di vedere che Brando ha solo attenzioni per Beatriz e che le sembra che in realtà Brando abbia un'indecisione sull'altra corteggiatrice e non su entrambe. I due litigano e anche in studio Raffaella gli dice chiaramente che lui l'ha sempre data per scontata e che non le dà mai la giusta considerazione e che se la scegliesse sarebbe un no. Brando le dice che non è così e che avrebbe voluto cercarla per chiarire, ma poi sarebbe parsa un'esterna forzata.

Si passa all'esterna con Beatriz, che è andata molto bene, tanto che anche Raffaella si unisce all'applauso e riempie di complimenti la coppia e Beatriz quando entra in studio. Raffaella commenta che è comodo per lei passare da vittima e far credere a Brando che sono lei e Tina a farla passare per cattiva. Tra le due corteggiatrici volano stracci, finché poi persino Beatriz ammette che Brando non ha mai difeso Raffaella. Bea si risiede in gradinata, infuriata che Brando stia da mezz'ora a parlare con Raffaella, ignorando che lei sta cercando di chiacchierare con lui della loro esterna.

Alla fine, sia Brando che Raffaella si alzano e raggiungono le gradinate, così il tronista può parlare con Beatriz, ma la corteggiatrice non sembra contenta della pochezza di complimenti ed entusiasmo del tronista nel raccontare la loro esterna. Quando la conduttrice del dating show di Canale5 chiede con chi vorrebbe ballare, Brando decide per Raffaella, ma le due corteggiatrici rifiutano e si alleano, quando Bea svela che Brando aveva ammesso di voler andare da Raffaella in camerino solo perché aveva pianto. Nel frattempo Beatriz si alza per prendere delle patatine e le prende anche a Raffaella, che la ringrazia, scatenando le risate del pubblico: alla fine entrambe le corteggiatrici ballano con due cavalieri del trono over, mentre Brando resta sulla gradinate a mangiare patatine. Alla fine del ballo, la discussione tra loro tre riprende, questa volta con toni più seri, perché Raffaella è sempre più convinta che se anche scegliesse lei, sarebbe una scelta non di cuore.

Si passa al trono over con Marcello Messina, che dopo la rottura con Jasna Amodei è tornato nel programma, che è uscito con Raffaella. La dama è uscita anche con Enrico. Con quest'ultimo la dama si è divertita molto, nonostante il carattere un po' lamentoso del cavaliere e un riferimento per nulla cavalleresco alla (poca) differenza d'età tra i due, ma sembra che davvero si siano divertiti. Arriva il turno di Marcello, ma un commento di Cristina Tenuta scatena una lite tra cavaliere e dama, perché per Marcello ogni occasione è buona per la dama di mettere bocca nelle faccende altrui. Tornando all'uscita tra Marcello e Raffaella, la dama racconta che la loro uscita è stata molto pesante, perché il rancore del cavaliere è ancora molto alto, non solo per Jasna, ma anche per molte altre situazioni passate. Il cavaliere prende la parola e dichiara che è vero che non era in forma, ma che a lui piace molto la dama e i due ballano insieme.

Dopo il ballo, Maria De Filippi nota che Diego ha un'espressione un po' stanca e il cavaliere ammette di stare ancora pensando alla discussione, mostrata nella puntata di ieri, martedì 5 marzo, con Gianluca per Maura. Tra i due cavalieri volano stracci in studio!

