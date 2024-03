Uomini e Donne, Marcello e Jasna ospiti: volano stracci: "Niente mai abbastanza con te". Interviene Maria! [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inzia con il trono over e riprende dalla discussione di Barbara ed Ernesto. Anche il trono classico di Brando vede una discussione tra il tronista e le due corteggiatrici. Arrivano in studio Marcello Messina e Jasna Amodei a raccontare il perché della fine della loro storia.

Barbara è sull'orlo delle lacrime, perché sembra passi il messaggio che è lei che è troppo appiccicosa e non Ernesto che, quando si sente al telefono con lei, le dice cose importanti. Tra i due volano stracci, dopo che il cavaliere la accusa di voler solo sfruttare la situazione per i social e le apparenze. Nella discussione si intromette anche Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, che esorta la dama a non pensare di essere lei quella sbagliata, ma che è evidente che tra loro non può funzionare.

Ancora spazio al trono over con Mario che sta frequentando Sara e Monika. Il cavaliere è uscito con Sara e tra i due è scattato un bacio, notizia che provoca il fastidio di Monika. Mario ammette che ha una grande attrazione fisica per quest'ultima, ma che è più vicino a Sara in termini di stile di vita. In studio si accende la discussione su chi davvero il cavaliere preferisca, anche perché Monika non capisce come a Mario possano piacere allo stesso modo entrambe le dame. Viste le risposte insoddisfacenti del cavaliere, Monika decide di alzarsi e risiedersi. Interviene la conduttrice e gli fa notare che le parole iniziali del cavaliere non sono state molto gentili verso Monika. Poi scherzando, svela che per lui ci sono state 40 richieste e che, visto che il suo modo di fare sicuramente aumenteranno. Non mancano le polemiche e alla fine Mario balla con Sara.

Si passa al trono classico con un'esterna tra Brando e Beatriz: il tronista ha portato in esterna solo quest'ultima, anche se durante l'uscita tra loro due ci sono alti e bassi. L'esterna si conclude con un bacio tra loro due e Raffaella in studio si unisce all'applauso del pubblico, tanto che il tronista le chiede perché applauda. "Perché è l'ennesima dimostrazione che dai a lei" ribatte la corteggiatrice, poco prima che Beatriz entri in studio tutta contenta. Per la corteggiatrice, l'esterna è andata benissimo, mentre Brando ammette che era intimorito al pensiero di andare da lei, visto che pensava di trovarla nervosa. Brando svela che sarebbe andato da Raffaella per l'esterna, ma aveva bisogno di capire delle cose e ha preferito fare l'esterna con Beatriz, che lo ha sorpreso piacevolmente. Raffaella gli dice che lui deve fare sempre ciò che sente, ma che non può pensare che queste cose non siano dolorose da guardare. Entrambe le corteggiatrici hanno da ridire sul comportamento del tronista, che ritengono sia troppo razionale e che non fa che confonderle. Dopo un breve litigio con Raffaella, alla fine, Brando balla con Beatriz.

Maria annuncia l'entrata in studio di una coppia che era uscita dal trono over qualche mese fa: Jasna Amodei e Marcello Messina. I due, annuncia la conduttrice, si sono lasciati. Jasna afferma che ciò che l'ha delusa è stato che il cavaliere ha voluto annunciare la fine della loro storia su Instagram, dopo che avevano concordato di non dire nulla. Il cavaliere entra in studio e inizia una discussione furiosa in cui i due si rinfacciano tutto. Messina dice che per quanto lui facesse, per Jasna non era mai abbastanza e che era lui a cercarla, a essere più affettuoso. Jasna, invece, gli rinfaccia che al cavaliere non è mai importato nulla di lei e che, anche nella sfera più intima, lui è freddo e...si addormentava. Quest'ultima affermazione scatena il fastidio di Messina che si inalbera ancora di più. I due continuano a rinfacciarsi tutte le reciproche mancanze, tanto che Marcello arriva a dichiarare che avrebbe dovuto lasciarla quando era ancora nel programma. Per calmare la situazione è necessario l'intervento di Maria De Filippi che placa gli animi e convince i due a sedersi nei rispettivi parterre.

Ancora spazio agli over con Silvio Venturato che sta conoscendo Daniela, una dama scesa per conoscerlo. Quest'ultima chiede la parola e ammette che tra loro sta andando molto bene, che il cavaliere è molto premuroso, molto presente e che lei è felice di essere corteggiata così dal cavaliere. Tra loro c'è stato anche un bacio appassionato. Il cavaliere prende la parola e ammette che, dopo aver rincorso per tanto tempo donne seducenti, ma di cui poi non si innamorava, vuole trovare una compagna di vita che lo faccia sentire amato ed è molto felice con la dama.

