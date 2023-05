Uomini e Donne, Beatrice Valli sulle critiche per l'assenza dai social: "Ho voluto tenere per me questo momento"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, ha risposto ad alcune critiche che le sono state rivolte. Ecco cosa ha detto.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, sta vivendo un momento molto felice con il marito Marco Fantini e i loro figli: la coppia, infatti, ha appena accolto Matilda Luce, poche settimane fa. L'influencer ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia, mostrandosi poco sui social, una scelta per cui è stata molto criticata.

Uomini e Donne, Beatrice Valli risponde alle critiche per l'assenza sui social

A quanto pare, molti dei fan si sono lamentati perché Valli è apparsa sui social, negli ultimi tempi, solo per motivi lavorativi, non condividendo più come prima le sue emozioni o i momenti più importanti della sua vita privata. L'influencer ha deciso di rispondere a queste critiche, pubblicando diverse stories sul suo profilo Instagram nel quale raccontava che questo periodo della sua vita è stato molto intenso e ha preferito non divulgare troppe informazioni sui social, preferendo tenere per sé questi momenti:

"Eccomi qui, è vero sono sparita un po' in questo periodo. Diciamo che il periodo della gravidanza è stata particolare. Volevo parlare con voi di questo: in tanti mi scrivono che l'approccio nei confronti dei social è cambiato nel condividere la vita quotidiana. Che è diventato solo un lavoro. Forse è vero che prima eravamo più presenti e condividevamo tutto, invece, adesso, è un po' come se i social per noi siano diventati solo business. E che non ci sia più nulla di veriterio. In realtà, vi assicuro che dietro tutto quello che facciamo, oltre il lavoro, c'è anche la nostra vita. Ci sono dei momenti, dei periodi che magari siamo più presenti, vi portiamo di più nella nostra vita privata. Altri periodi, invece, in cui c'è meno voglia di parlare, raccontare e confrontarsi."

L'influencer ha proseguito dicendo che per lei i social sono bellissimi come strumenti, ma dipende da quello che si usano, da come sono percepiti. Beatrice sta vivendo un momento particolare e ha chiesto di poter avere del tempo da dedicare alla sua famiglia, alle sue figlie, visto che questo è un momento di cambiamento per lei e non ha voluto esternarlo, ma tenerlo privato. E, infine, ha concluso:

"Ci sono tante cose che non si vedono, c'è una vita, una famiglia, tante responsabilità, amore, rispetto. Non si vedono perché a volte si vede solo l'aspetto esteriore [...[ed è giusto che ognuno possa avere i suoi momenti, anche se non è pronta a esternarlo. Ho ricevuto messaggi non tanto carini, mi dispiace, chi mi conosce da tanto tempo sa come sono."

