Uomini e Donne, Beatrice Valli è mamma per la quarta volta! L'annuncio è stato dato con un tenero post

Gossip TV

Dopo mesi di attesa, finalmente, l'ex volto di Uomini e Donne, Beatrice Valli ha dato alla luce la sua quartogenita. Scopriamo insieme i dettagli della notizia!

Beatrice Valli, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, è diventata mamma per la quarta volta! Lei e Marco Fantini hanno annunciato con un post su Instagram la nascita della quarta figlia!

Uomini e Donne, Beatrice Valli è di nuovo mamma

La coppia si è conosciuta durante il trono classico di Fantini, che scelse Beatrice e da allora i due sono inseparabili. Valli ha già un figlio, Alessandro, avuto da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi, mentre con l'attuale marito è diventata mamma di Bianca (2017) e Azzurra (2020). A novembre, dopo diversi rumors, Beatrice ha rivelato che la loro famiglia avrebbe accolto un nuovo membro e pochi mesi fa ha svelato con un divertente video che avrebbe avuto una bambina, scherzando sulla rezione del marito Marco, che sarà costretto a guardare Frozen ancora per qualche anno.

Ad annunciare la nascita della quartogenita è stata la neo mamma con un tenero post su Instagram: gli scatti ritraggono Beatrice che stringe a sé la piccola e oltre alla data di oggi, 24 aprile 2023, svelano anche il nome della neonata: Matilda Luce Fantini.

Gli ultimi giorni erano stati particolarmente faticosi per la coppia, dato che il parto sarebbe dovuto avvenire entro il 20 aprile, ma la piccola Matilda non sembrava impaziente di nascere. Tuttavia, nella serata di ieri, domenica 23 aprile, Beatrice si era mostrata in tuta pronta ad andare in ospedale per l'ultimo tracciato e alcuni dei fan hanno subito ipotizzato che la nascita della quartogenita dell'ex corteggiatrice sarebbe avvenuta nei prossimi giorni.E, così, è stato e oggi, lunedì 24 aprile, Beatrice Valli ha annunciato la nascita della piccola Matilda: il post ha già raggiunto cifre esorbitanti di like e commenti e auguri per il lieto evento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne