Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini: la nuova casa è un lussuoso appartamento a Milano

La coppia di Uomini e Donne formata da Beatrice Valli e Marco Fantini ha acquistato un lussuoso appartamento a Milano!

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più seguite uscite da Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Quando Marco ha scelto Beatrice come sua compagna di vita, dopo un lungo corteggiamento, i fan non si aspettavano certo che la coppia sarebbe arrivata così lontano: dopo tre figlie e un matrimonio, per i due è arrivato anche il momento di traslocare nella nuova casa, un lussuoso appartamento a City Life a Milano.

La coppia, infatti, ha mostrato sui social i festeggiamenti per la fine dei lavori nella nuova casa a Mialno, come si vede dal video pubblicato su Instagram, accompagnato dalla didascalia "La nostra prima casa". L'immobile era stato acquistato da Valli e Fantini nel 2020, quando il palazzo in cui si trova l'appartamento era ancora in costruzione e, quindi, la coppia ha aspettato che i lavori fossero completati del tutto prima di poter celebrare l'inizio di una nuova vita tutti e 5 insieme.

Nel corso degli anni, infatti, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno accolto la nascita di tre bambine, che si sono aggiunte al piccolo Alessandro, nato da una precedente relazione della corteggiatrice. Dopo Bianca e Azzurra, qualche mese fa è nata anche la piccola Matilda Luce, protagonista insieme alla mamma di diverse polemiche relative alla decisione di Beatrice di mostrarsi in pubblico mentre la allattava al seno.

Stando ad alcune indiscrezioni sembra che il lussuoso ed enorme appartamento che la coppia ha acquistato si trovi nello stesso palazzo di quello in cui vivono Chiara Ferragni e Fedez, almeno stando agli scatti che Beatrice e Marco hanno mostrato sui social. L'immobile è collocato in una delle zone più care della città meneghina ed è già una casa da vip, considerando che la coppia ha creato per la loro nuova casa una pagina Instagram che accoglierà le foto e i video della dimora. Il nome scelto per la pagina Ig è Vallini's Home, dal nome della ship dei due protagonisti di Uomini e Donne.

