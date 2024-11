Uomini e Donne, Barbara De Santi nella bufera per l'hotel-gate: arriva la reazione di Cristina Tenuta

Gossip TV

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Barbara De Santi è stata coinvolta in quello che è già stato definito l'hotel-gate. Una struttura si è lamentata infatti del comportamento della dama. Sui social non è passata inosservata la reazione di Cristina Tenuta, ex dama del parterre!

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena: non solo Alessio Pecorelli, tronista di questa edizione, si è ritrovato a rispondere alle segnalazioni che rivelerebbero le sue violazioni di regolamento della trasmissione, ma anche Barbara De Santi è stata protagonista dell'hotel-gate. Sulla vicenda, non è sfuggito il commento sui social pubblicato da un'ex dama del trono over: Cristina Tenuta.

Uomini e Donne, Barbara De Santi nella bufera per l'hotel-gate

Oggi, in puntata, Barbara De Santi era seduta al centro studio per raccontare della frequentazione - disastrosa - con un nuovo corteggiatore, Massimo, sceso per lei. La dama non ha perso occasione per puntualizzare che il cavaliere aveva omesso molti dettagli importanti della cena che avevano avuto il giorno prima e che non aveva intenzione di proseguire la loro conoscenza, perché lo giudicava troppo "pesante, un vero macigno".

Poiché Barbara ha raccontato nei dettagli il servizio, a suo dire, pessimo, del ristorante dell'hotel in cui hanno cenato, Maria De Filippi si è intromessa e ha rivelato che alla redazione è arrivata un'email nella quale un hotel che l'ha ospitata ha comunicato che non vuole più ospitare la dama, a causa del suo comportamento. La conduttrice ha letto l'email che è stata inviata alla redazione del programma: "Vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più un'ospite gradita, perciò, non siamo più autorizzati a confermare prenotazioni, se non approvate dalla direzione".

La dama si è imbarazzata e ha provato a giustificarsi dicendo che, anche se ha criticato molto il servizio offerto durante la cena al ristorante, ha anche dichiarato che le stanze e la colazione sono state di suo gradimento e che erano "spettacolari".

Uomini e Donne, non passa inosservato il commento di Cristina Tenuta su Barbara De Santi

L'hotel-gate che si è creato in studio ha portato Barbara a cadere preda dell'imbarazzo, tanto che, dopo che uno dei cavalieri, Andrea, ha chiesto di lasciare la trasmissione, poiché non si sentiva più a suo agio nel parterre, anche la dama ha chiesto a Maria De Filippi di poterla salutare e lasciare il programma.

La conduttrice ha provato a fermarla, chiedendole anche perché avesse preso questa decisione e Barbara ha replicato dicendo che non era così che voleva apparire agli occhi del pubblico e che questa email dall'hotel è stata per lei una batosta. La dama era stata già molto criticata da Gianni Sperti, per alcune affermazioni sul passato di Massimo che sono risultate fuori luogo e poco delicate e l'email dell'albergo non ha fatto che peggiorare la situazione.

A commentare la vicenda è intervenuta con una breve storia su Instagram anche Cristina Tenuta, ex dama del parterre femminile, con cui spesso Barbara si è scontrata. Postando un messaggio dal suo account, Cristina ha definito quello che stava succedendo con un semplice termine: "TSO" a indicare che ciò che è accaduto era da "trattamento sanitario obbligatorio". Dati gli scontri passati tra le due dame non è scontato che Cristina si riferisse proprio a tutta la vicenda che ha visto Barbara protagonista nel corso di questa puntata.

