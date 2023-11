Uomini e Donne, Barbara De Santi getta il regalo ricevuto da Marco Viola: il video è già virale!

Gossip TV

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha manifestato un certo interesse per Marco Viola, venendone tuttavia delusa. Così oggi, in un divertente video già virale, ha mostrato cosa ne ha fatto del suo regalo!

Nulla è più pericoloso del cuore ferito di una donna: lo sa bene la dama del trono over di Uomini e Donne Barbara De Santi. Dopo aver sognato per un attimo di poter avere un lieto fine accanto al bel Marco Viola, il cavaliere da cui si era sentita attratta durante la sfilata del parterre femminile, Barbara è dovuta tornare bruscamente alla realtà quando il cavaliere le ha detto che, benché avesse anche lui un certo interesse fisico nei suoi confronti, non era intenzionato neppure a iniziare una conoscenza.

Uomini e Donne, Barbara De Santi si filma mentre butta il regalo di Marco Viola

La delusione è stata tanta che, persino nelle ultime puntate, la dama non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a questo diniego, giustificando alla conduttrice Maria De Filippi la sua ostinazione affermando che era da tempo che non sentiva questo trasporto fisico verso un altro uomo. Tuttavia, Marco, seppur carinamente, le aveva rifilato un due di picche e aveva preferito uscire a cena con Cristina Tenuta, per il quale però - visto il ritorno di Armando Incarnato nel programma di Canale 5 - non è altro che un ripiego.

La dama è stata ancora più delusa perché fin dall'inizio con Marco sono volate parole pesanti e non ha mai perso occasione per dirgliene quattro, insieme a Roberta Di Padua. Il cavaliere, per scusarsi con entrambe, le aveva chiamate al centro studio e aveva offerto loro dei doni e a Barbara aveva regalato una candela a forma di mano che compiva un gesto scaramantico. Delusa dal comportamento del cavaliere, Barbara aveva promesso che avrebbe buttato via il dono, nonostante lo avesse molto apprezzato, al punto da tenerlo su un suo soprammobile:

"Se potessi tornare indietro e cancellare quella sfilata, lo farei subito. E la candela che mi hai regalato...nell'immondizia. L'avevo messa in casa, sul soprammobile"

La dama è stata di parola e così si è filmata mentre gettava nell'immondizia il regalo di Marco Viola. Non c'è bisogno di dire che il video è diventato virale nel giro di pochissimo. A commento del suo gesto, la dama ha esclamato:

"Sono una donna di parola. Ho detto che l'avrei buttato nell'immondizia e questo è quanto. Ciao, via! Sono ritornata in me."

