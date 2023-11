Uomini e Donne, Barbara De Santi regina di seduzione: Aurora e Claudia inviperite contro di lei [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Barbara De Santi vince la sfilata di seduzione e scatena l'invidia di Claudia e Aurora. Ecco cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, il parterre maschile del trono over si è ritrovato a giudicare la sfilata della dame dal titolo "Nella seduzione non rivali". Non mancano, come spesso, nel programma di Maria De Filippi, diverse polemiche e situazioni assurde.

Uomini e Donne, Barbara De Santi regina di seduzione: Aurora e Claudia più inviperite che mai

Si inzia con Roberta Di Padua che ottiene diversi voti alti, ma a rubare subito l'attenzione è Gemma Galgani che per la sua scena di seduzione sceglie Silvio Venturato, ma si ritrova anche a dover fronteggiare il 5 di Eduardo, un nuovo cavaliere napoletano che ritiene che dopo una certa età non si può essere seduttivi. Si scatena una discussione tra loro, con lo studio che si schiera dalla parte di Gemma. La dama, inoltre, svela che per lei l'unico veramente seduttivo tra i cavalieri del dating show di Canale5 per lei è Silvio. Anche Gianni ritiene inverosimili le sue parole e anche lo stesso Silvio interviene in difesa della dama. Arriva la volta di Cristina: la dama sceglie un outfit molto semplice, perché si mostra in tenuta più sportiva e casual, per dimostrare che per essere seduttive non occorre essere vestiti in una certa maniera.

Barbara per la sua sfilata decide invece di ricreare la famosa scena di Ghost con Demi Moore e Patrick Swayze, scegliendo Marco per essere il suo partner nel ricreare la scena, scatenando applausi e una standing ovation di voti tra i cavalieri del parterre. Anche in questo caso, Eduardo dà un voto basso rispetto agli altri e Barbara commenta che è perché evidentemente ha rifiutato il suo numero di telefono, mentre il cavaliere si giustifica dicendo che ciò che cerca è l'allure e attira nuove proteste da parte di Tina Cipollari. Tocca a Claudia con un balletto sulle note di Womanizer e con tanto di costume da diavolessa, dotato di corna e forcone, che dona rispettivamente a Marco e Alessio. Anche Aurora riceve diverse critiche per la sua esibizione sulle note di Lady Marmelade, perché il suo outfit era considerato di cattivo gusto dalla maggior parte degli uomini e da molte delle dame. Ma stupisce il 9 di Riccardo, contro cui si scaglia Tina.

La sfilata di Tiziana è un concentrato di seduzione e fa il pieno di voti positivi, tranne per il 4 di Marco S. che scatena la furia del sempre pacato Alessandro! Arriva il turno di Gabriella che ricrea un'altra scena del cinema: quella di 9 settimane e 1/2, con protagonsita Kim Basinger. Jasna si fa vedere prima nella veste chic di Holly di Colazione da Tiffany per poi scatenarsi in un ballo. La sfilata di Ida scatena l'ironia di Tina contro Riccardo, visto che il cavaliere era stato scaricato dalla dama, come raccontato da lei stessa nella scorsa puntata del programma Mediaset. Dopo tocca a Renata a cui Riccardo dà un 9 e che provoca l'ennesima discussione. Anche con Manuela nasce un diverbio tra Marco S. e gli opinionisti perché il cavaliere - che ha sempre dato voti bassi - ora, invece si è espresso con fin troppa enfasi sulla bellezza della dama.

La classifica vede Aurora Tropea all'ultimo posto, mentre il podio vede al terzo posto Emanuela, al secondo Roberta Di Padua e, ovviamente, il primo posto va a Barbara per la seconda volta. Interviene Aurora che, invece di complimentarsi con Barbara, dice che è stato merito di Marco, per la sua sensualità. Ma, anche Claudia dice la sua, dicendo che ora che è andata anche da Marco - con cui è uscita in passato - sicuramente avrà una certa preferenza anche per il suo ex fidanzato che arriverà nel programma. Ovviamente, si scateneno polemiche da parte degli opinionisti e dallo stesso Alessio, sentitosi chiamato in causa. Tra il cavaliere e Claudia si scatena l'ennesima lite molto accesa, visto che la dama è inviperita e anche il cavaliere sembra stanco di tutto ciò che sta succedendo in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne