Uomini e Donne, Aurora Tropea finisce nel mirino di un'ex dama del parterre over: l'attacco sui social

L'ex discussa dama del parterre over, Valentina Autiero, attacca sui social Aurora Tropea dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne: "Finalmente il karma".

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, Aurora Tropea e Cristina Tenuta si sono rese protagoniste di un duro scontro nel backstage del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scontro che è stato commentato sui social anche dall'ex dama del parterre over, Valentina Autiero.

Valentina Autiero lancia una frecciata social ad Aurora Tropea

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata a dir poco scoppiettante. Aurora Tropea è finita al centro delle polemiche e delle accuse a causa di una presunta “lite” avvenuta nel backstage con Cristina Tenuta. Stando a quanto riportato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Aurora dietro le quinte della registrazione precedente avrebbe inveito duramente contro Cristina, usando parole davvero poco carine: "Abbiamo assistito ad una scena raccapricciante di Aurora contro Cristina. Ma non ti vergogni pure tu? Tu sei una vergogna, sei quella che dice: 'Io, gli animali li rispetto, le donne le rispetto!' e poi le dai della zo**ola! Le cercavi di tirare su la gonna e le dicevi 'Copriti!'".

Tesi confermata anche da Cristina, che ha raccontato la sua versione dei fatti. Immediata la reazione della Tropea, che ha cercato di difendersi dalle pesanti accuse: "Meno male che c’erano altre persone che hanno visto la scena, delle testimoni. Stiamo tutte zitte? Cristina che mi hai detto tu? Che cosa mi hai detto? Mi sei venuta in faccia e mi hai detto: “Ti do due pizze!”.

A commentare la vicenda non solo i presenti in studio, ma anche un'ex discussa dama del parterre over. Stiamo parlando di Valentina Autiero, che è intervenuta sui social lanciando una frecciatina ad Aurora: "Beneficenza, solidarietà femminile… ma dove? Ha sempre criticato e offeso le belle donne che fanno in modo di essere ancora più belle ricorrendo a trattamenti estetici. (Lei li criticava e ora li fa anche lei). Ho sempre affermato la sua invidia e cattiveria e oggi finalmente il karma!".

