Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Ho spiato le stories di Roberta su Ig grazie a quello di mia madre" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza ha svelato di aver spiato Roberta Di Padua grazie al profilo Ig di sua madre.

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono over, con un'accesa discussione tra Roberta Di Padua, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il corteggiatore Mattia e Asmaa sono al centro studio per chiudere la loro conoscenza, mentre Ida ed Ernesto sono usciti insieme per la prima volta. Discussione a 4 tra i tronisti Cristian e Brando e le loro corteggiatrici.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Ho spiato Roberta su Ig dal profilo di mia madre"

Gianni Sperti nota che Roberta, dopo aver chiuso con Vicinanza, non ha neppure ballato e la dama risponde che non aveva molta voglia. Roberta non riesce ad accettare l'atteggiamento del cavaliere e dichiara che, durante la storia con Ida, il cavaliere ha fatto dei gesti social che erano un evidente messaggio verso di lei. La tronista afferma che lei non ha mai saputo nulla, ma che spesso Vicinanza faceva allusioni alla Di Padua, confermando indirettamente la versione della dama che il cavaliere, anche se non in maniera limpida, ha cercato di mantenere vivo il suo interesse anche a distanza. La conduttrice Maria De Filippi interviene rivelando che Alessandro ha dichiarato alla relazione di avere un interesse per una dama del parterre ma di non voler dire il nome. Alla fine, Roberta ribadisce che non ha intenzione di ricominciare a uscire con lui.

Spazio ancora alle dinamiche del trono over con Asmaa e Mattia: quest'ultimo è un ex corteggiatore di Ida che ha però avuto un colpo di fulmine per la dama del trono over ed è tornato a corteggiarla. Nonostante le cose sembrassero andare bene, c'è un'evidente tensione nella coppia. Asmaa lamenta che ha alzato un muro e lui non ha neppure provato a comprendere cosa stava succedendo. In studio, il corteggiatore non riesce a nascondere che ha avuto un colpo di fulmine per la dama, ma è evidente che Asmaa non abbia lo stesso interesse e si senta quasi oppressa. La dama ammette che vuole conoscerlo con calma e che quello che Mattia dice di sentire per lei non può essere vero amore, perché non si conoscono e lei si sente spaventata da questo sentimento che lui le sta mostrando. Asmaa ammette che preferirebbe chiudere, perché non vuole che lui stia male, né che star male lei. Anche Asmaa è in lacrime dopo il suo discorso, perché sente di non riuscire a poter continuare con lui: in passato è stata ferita troppo e non riesce a pensare di affrettare sentimenti che ora non prova.

A centro studio si siede Ida, che è uscita in esterna con Ernesto, l'ultimo corteggiatore sceso per lei. Durante l'uscita, Ernesto le dice chiaramente che la trova molto attraente, mentre Ida appare leggermente imbarazata, anche se in studio ammettte di aver trovato il suo atteggiamento così libero molto interessante. Anche il corteggiatore rivela che ha grande interesse per la tronista e che si è trovato bene in esterna con lei e che non vede l'ora di continuare a conoscerla.

Arriva il turno di Brando, che ha portato in esterna Raffaella: la corteggiatrice gli ha portato una foto dell'ultima puntata in cui il tronista si è commosso, parlando con Beatriz, in studio, della sua infanzia. Brando è molto toccato da questo gesto e inizia a raccontare del suo passato e del rapporto con i nonni. I due si abbracciano e finiscono col baciarsi appassionatamente. Dopo aver visto l'esterna, Tina svela di essersi commossa e si complimenta con Brando, definendolo un'anima pura. Al suo ingresso in trasmissione, anche Raffaella è evidentemente emozionata e svela che a farle questo effetto è il tronista, perché è davvero una bella persona. Di fronte a questo fiume di lacrime, però, Beatriz interviene e reagisce negativamente, chiedendo se c'è una preferenza per una delle due ragazze, perché stanno lì da agosto e lui ha dimostrato già di guardare a un rapporto con la corteggiatrice napoletana al di fuori del programma. Anche Virginia interviene e lancia una frecciatina a Cristian e si accende una discussione tra i tronisti - che si supportano a vicenda - e le corteggiatrici.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne