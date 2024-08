Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano in crisi: ''Screzi caratteriali'', storia al capolinea?

Gossip TV

Cristi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, protagonisti dell'ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. La storia d'amore è finita?

Tra i protagonisti più seguiti e discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno tenuto decisamente i fan del dating show di Maria De Filippi con il fiato sospeso prima di uscire insieme, innamorati, dal programma. Ora, tuttavia, sembra che la coppia sia in forte crisi e vicina all’addio definitivo.

Uomini e Donne, Cristiano e Asmaa in crisi?

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie, ma Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno decisamente rubato la scena tra i protagonisti del trono over. Inizialmente, infatti, i due non hanno saputo ammettere i propri sentimenti ed è stata Asmaa a confessare per prima di iniziare a provare qualcosa in più per il cavaliere. Dopo qualche settimane, tuttavia, Cristiano ha capitolato e ha confidato in diretta tv di essersi innamorato di Asmaa e di voler lasciare con lei il programma di Maria De Filippi.

La coppia ha fatto sognare tanti telespettatori che si erano appassionati alla loro storia, mostrandosi poi anche felici ed innamorati lontano dalle telecamere, destreggiandosi con perfetta precisione nella loro relazione a distanza e coinvolgendo anche il figlio della dama. Insomma, sembrava proprio che si fosse formata una coppia destinata alle nozze e a un futuro insieme, tanto che si parlava già di bambini e invece ecco che arrivano le prime segnalazioni su una forte crisi. Un utente, infatti, ha notato che su Instagram sono scomparse le foto di coppia e ha chiesto spiegazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano, che è stata con loro in vacanza di recente. Cosa ha rivelato?

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano rischiano la rottura

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone non sono l’unica coppia in crisi. Anche un noto tronista di Uomini e Donne e la sua scelta sembrano essere vicini alla rottura, nonostante la smentita poco convinta. Nel frattempo, ii fan del dating show di Canale 5 indagano sulla coppia del trono over e Marzano fa sapere che vi sono delle divergenze caratteriali che hanno portato Asmaa e Cristiano a prendere momentaneamente le distanze.

“Ci sono stata anche in vacanza, dei giorni in cui sono stati bene e altri che per del tempo non si parlavano molto, ci sono stati degli screzi più che altro caratteriali. Sicuramente si vedranno per chiarirsi ma per ora stanno ognuno per conto suo”.

Insomma, per ora la relazione sembra essere stata messa in pausa ma una piccola crisi può anche capitare, soprattutto quando ci sono decisioni importanti da prendere e ci si conosce ancora poco. L'estate può essere un momento difficile per una coppia e, mentre c'è chi si ama sempre di più come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, o chi ritrova sé stessa come Ida Platano dopo il disastroso percorso in studio, c'è anche chi tira le somme del rapporto e non trova riscontro nell'altro. Certo, i più malevoli noteranno che è bizzarro che questa crisi avvenga a poche settimane dal ritorno in tv di Uomini e Donne!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.