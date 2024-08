Uomini e Donne, aria di crisi tra Cristian Forti e Valentina Pesaresi? I due rompono il silenzio e svelano la verità

Gossip TV

I due amati protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi, smentiscono i rumor che li vorrebbero separati: "Abbiamo superato tutto".

Cristian Forti e la sua scelta Valentina Pesaresi sono in crisi? A far luce sulla situazione ci hanno pensato proprio i due ex protagonisti di Uomini e Donne che, tramite una storia su Instagram, hanno replicato ai rumor e raccontato come stanno realmente le cose tra di loro.

La verità di Cristian Forti e Valentina Pesaresi

Negli ultimi giorni, Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono finiti al centro del gossip. Il motivo? I due ex amati e seguiti protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne non si sono più mostrati insieme sui social e in molti hanno iniziato a ipotizzare che qualcosa tra loro non andasse. La loro storia d'amore è giunta al capolinea?

A svelare la verità sulla loro attuale situazione sentimentale e raccontare come stanno davvero le cose ci hanno pensato Cristian e Valentina. Stanchi dei continui pettegolezzi, i due innamorati hanno deciso di intervenire sui social e smentire le voci su una presunta rottura:

Ciao ragazzi, come state? Noi finalmente siamo tornati insieme. Non ci siamo visti per circa 15 giorni. E, malgrado tutti i messaggi che ci sono arrivati in direct dove ci chiedevano “Ah, ma siete in crisi, non state più insieme“… Ragazzi, la risposta è No! Assolutamente no! E’ stata semplicemente una vacanza separata, con i rispettivi amici. Non ci vediamo niente di male, anzi è una cosa sanissima. Quindi nonostante le malelingue, delle cattiverie che ci sono arrivate, o delle persone con poca solidarietà, sia maschile che femminile, noi abbiamo superato tutto. E ora siamo pronti per la nostra vacanza ma prima faremo un’altra tappa che vedrete a breve.

Le indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne, che partirà a settembre su Canale 5. In molti infatti sperano di poter vedere nuovamente in studio Ida Platano insieme alla sua amica Gemma Galgani. Altri invece si augurano di vedere sul trono gente del tutto sconosciuta. A svelare un interessante retroscena sui nuovi protagonisti ci ha pensato Deianira Marzano, che ha pubblicato sui social una segnalazione ricevuta da un utente in merito alla nuova tronista del dating show di Maria De Filippi: "Deia ho uno scoop incredibile. La nuova tronista di Uomini e Donne è l’ex fidanzata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lei ha fatto il colloquio a metà luglio a Roma, l’hanno vista agli Elios. Notizia sicura". Amedeo Venza, invece, è intervenuto anticipando il grandissimo ritorno nel parterre over della trasmissione del cavaliere Francesco Turco.

