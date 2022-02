Uomini e Donne, arriva una lettera clamorosa per Gemma Galgani: ''Una sola volta non mi basta''

Gossip TV

Un cavaliere molto focoso indirizza una lettera carica di passione alla protagonista di Uomini e Donne.

C’è un nuovo spasimante alla corte di Gemma Galgani. La dama più sfortunata di Uomini e Donne, dopo le batoste degli ultimi mesi, potrebbe finalmente aver trovato un uomo che la desidera al punto da mettere a nudo le sue emozioni in una lettera, a tratti sconvolgente per quanto passionale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo spasimante?

Gemma Galgani continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne, nonostante i due di picche e il dolore per la fine delle frequentazioni più intense e romantiche. Nelle ultime puntate, Gemma si è scontrata con Nadia Marsala, la quale le ha chiesto di non intromettersi nel rapporto con Massimiliano Bartolini dato che il cavaliere l’ha preferita alla torinese. Sebbene Gemma sia decisamente sfortunata in amore, non si può dire che per la dama non approdino diversi cavalieri nel programma di Maria De Filippi. Uno in particolare, inizialmente sceso per l’amica Ida Platano, sembra essere rimasto affascinato da Galgani, al punto di sfidare la sorte e dedicarle una lettera carica di passione e sottintesi. Stiamo parlando di Giuseppe La Spisa, che ha scritto una missiva per Gemma sulle pagine di Novella2000.

“Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti. Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza…Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Ogni mia parola, ogni mia azione è per te. Non so cosa succederà, ma averti stretto una sola volta non è sufficiente. Le voglio provare sempre, continuamente, queste emozioni che mi hai donato”.

Parole decisamente impetuose quelle di Giuseppe, che vorrebbe aver modo di tornare a Uomini e Donne per far capitolare Gemma e conquistare il suo cuore ricco d’amore. La dama ascolterà questo grido di passione?

