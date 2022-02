Uomini e Donne, Nadia Marsala sfida Gemma Galgani: ''Arrenditi, lui è mio''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scontro tra Gemma Galgani e Nadia Marsala.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini raccontano di essere trovati suoi propri passi e di essere molto presi dalla loro conoscenza, nonostante lo scetticismo dei presenti. Matteo Ranieri e Federica Aversano hanno fatto pace e tra loro la chimica è alle stelle.

Uomini e Donne: colpo di scena tra Nadia e Massimiliano

Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, Massimiliano Bartolini ha affrontato le polemiche sul rapporto con Nadia Marsala, minacciando di lasciare la trasmissione. La dama romana è stata accusata di aver spinto Massimiliano a conoscere altre persone poiché non interessata, ma la situazione è oggi drasticamente cambiata. Nadia ammette di essere molto presa da Massimiliano e di non volerlo vedere con nessun’altra donna. La presa di posizione di Nadia continua ad alimentare domande scomode, che fanno innervosire la dama. Marsala si infuria con Gemma Galgani, che l’accusa di essersi lasciata condizionare dalle parole negative dei presenti, dal momento che la torinese sembra ancora offesa dal fatto che Massimiliano non abbia voluto conoscerla meglio.

“Quello che è successo mi ha talmente gelata, a causa di miei passati che non sto qua a raccontare a te, perché sono una persona emotiva anche se a te non sembra. Io agisco seguendo la mia anima, non perché volevo andare contro Massimiliano”. La romana ha raccontato cosa è successo con il cavaliere dopo la puntata, ammettendo di averlo chiamato per scusarsi avendo compreso di provare per lui forti sentimenti. La coppia ha passato insieme alcuni momenti bellissimi ed è scatto un bacio molto sentito. Massimiliano conferma di aver vissuto le stesse emozioni e che non avrebbe voluto mai conoscere altre donne.

Si passa la trono classico con Matteo Ranieri e Federica Aversano, che si è difesa dalle critiche sui social. Tra i due, dopo un periodo di incomprensioni, sembra essere arrivato il sereno e Federica sta cercando di far capire a Matteo di essere pronta a impegnarsi per portarlo nel suo mondo. Denise Mingiano è molto infastidita dalla complicità tra la rivale e il tronista, e crede che Federica lo abbia baciato solamente perché ha percepito che lui si stava allontanando progressivamente.

