Uomini e Donne, arriva la frecciatina di Aurora Colombo dopo la scelta di Luca Salatino

Luca Salatino ha lasciato Uomini e Donne con Soraia e l’ex corteggiatrice Aurora Colombo si lascia scappare una frecciatina.

Luca Salatino ha fatto la sua scelta, lasciando Uomini e Donne con Soraia Allam. Il tronista romano ha concluso il suo percorso dopo aver dubitato a lungo della bella corteggiatrice e c’è qualcuno che non ha gradito la sua scelta. Aurora Colombo, ex protagonista del Trono Classico, lancia una bella frecciatina social a Luca.

Uomini e Donne, Aurora Colombo commenta la scelta di Luca Salatino

Dopo lunghi mesi di permanenza sul trono, Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Il tronista romano si è trovato a concludere il percorso con Soraia Allam e Lilli Pugliese, le due corteggiatrici che sin da subito l’hanno colpito di più. Prima di giungere al termine della sua avventura, tuttavia, Luca ha espresso un grandissimo interesse per Aurora Colombo, tanto che tutti avrebbero scommesso che il tronista avrebbe anticipato la scelta pur di portarla via dallo studio di Maria De Filippi. In effetti, Luca e Aurora hanno avuto immediatamente un feeling fortissimo, ma a causa di alcune incomprensioni la corteggiatrice è arrivata a capire che il romano non sarebbe mai stato l’uomo giusto per lei, scegliendo di abbandonare la trasmissione di Canale5 tra mille polemiche.

Colombo, inoltre, non ha mai nascosto di credere fermamente che Luca l’avrebbe scelta e che avrebbe rimpiazzato lei con Soraia, senza realmente essere preso della corteggiatrice. Un’ipotesi che si è verificata, almeno parzialmente, dato che Salatino ha scelto Soraia, ma che non può essere confutata dal momento che il tronista non ha mai detto di preferire Aurora a lei. Nonostante ciò, l’ex corteggiatrice si è lasciata sfuggire una bella frecciatina social, dopo aver letto le Anticipazioni delle registrazioni.

“Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo. Davanti a tanta ipocrisia sorrido”.

Il caustico commento di Aurora ha lasciato tutti interdetti. La giovane è realmente certa della sua ipotesi, e forse sperava che anche Soraia aprisse gli occhi sulle intenzioni di Luca. Ora come ora, solamente il tempo potrà dirci se Colombo aveva ragione o meno.

