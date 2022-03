Uomini e Donne: arriva il primo bacio per Luca Salatino!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino ha baciato proprio lei.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Daniela scarica ben tre cavalieri e viene aspramente criticata da Tina Cipollari. Mentre Matteo Ranieri manda via Federica Aversano per poi cambiare idea, Luca salatino bacia Lilli.

Uomini e Donne: il primo bacio di Luca Salatino

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, viene mostrata l’esterna tra Matteo Ranieri e Valeria, che viene invitata dal tronista nella casa in cui soggiorna a Roma. Tra i due c’è una bella chimica e Valeria dona a Matteo un ciondolo e il suo profumo, mentre lui ricambia regalandole la sua felpa. In studio, la corteggiatrice ammette di averlo pensato molto e di essere felice per questa esterna, che gli ha mostrato qualcosa in più di Matteo. Nel frattempo, Maria De Filippi annuncia il ritorno in studio di Federica Aversano, assente da ben due settimane. Il tronista ammette di aver avuto molti problemi con la corteggiatrice partenopea, avendo una forte attrazione per lei ma dovendo anche combattere con l’incompatibilità caratteriale.

Proprio alla luce di ciò, Federica decide di lasciare il programma, perché teme che ormai sia troppo tardi per ricucire il rapporto con Ranieri, che è dispiaciuto ma confida di non aver pensato Federica in queste settimane. Dopo le recenti delusioni, Daniela svela di star frequentando tre nuovi cavalieri, Nicola, Pier Paolo e Massimo. “Tutti e tre si sono comportati con me come uomini che non hanno gli attributi. Si sono nascosti dietro tante scuse ma non sono stati chiari, senza neppure accorgete e chiedermi scusa”, ha ammesso Daniela. La dama avrebbe voluto maggiore trasparenza e una comunicazione ufficiale, come ci si aspetterebbe da uomini adulti. Mentre Tina Cipollari si mostra indispettita da Daniela e la accusa di essere fin troppo pesante, Gianni Sperti giustifica il fastidio della dama.

Matteo Ranieri torna a pensare a quanto appena accaduto con Federica, e si mostra ancora confuso sulla questione, anche se l’amico Luca Salatino lo invita a non cadere nell’errore di voler recuperare un rapporto che non c’è. Il tronista romano è uscito in esterna con Lilli e l’atmosfera si è fatta bollente durante la cena romantica tanto che scatta un bacio bollente.

