Uomini e Donne, Armando Incarnato velenosissimo contro Riccardo Guarnieri: "Cara Ida, vedo che a molti brucia ancora il...."

Armando Incarnato, su Instagram, ha dedicato un post ad Ida Platano sferrando un duro attacco a Riccardo Guarnieri.

Tra i due cavaliere del parterre dell'over di Uomini e Donne, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, non corre decisamente buon sangue, anche per via della grande amicizia che il cavaliere campano ha con Ida Platano, ex nota fidanzata del tarantino.

Uomini e Donne, continua la guerra tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Ieri, Riccardo, sembra aver condiviso una nuova frecciatina alla Platano, pubblicando una storia su Instagram e facendo riferimento ai rospi, simbolo dell'amore di Ida e Alessandro Vicinanza.

A tal proposito, Incarnato è intervenuto decisamente a gamba tesa postando un'immagine di se stesso sul suo account e dedicando a Ida queste parole:

"Per la mia amata sorella: Ciao Soreeeee' @idaplatano Un saluto dal .......Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il ....Ma a quelli come noi ,non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo é la nostra sostanza a fare la differenza."

Incarnato fa sapere anche di essere andato in vacanza senza precisare il posto in cui si trova.

Proprio su questo argomento, Riccardo, aveva augurato al suo rivale di trascorre qualche giorno isolato da tutti per "riflettere e capire":

"Se, per assurdo, dovessi regalare un viaggio a un collega di parterre che non mi sta particolarmente simpatico, sceglierei Armando - ha aggiunto Riccardo Guarnieri - A lui offrirei volentieri qualche giorno da trascorrere in un rifugio in montagna, di quelli dove bisogna gestirsi soli: tagliare la legna. cucinare, vivere nella natura. Credo che gli farebbe bene stare un po' da solo ver riflettere e capire che, alla fine, stare in mezzo alla gente non e poi cosi male. Gli volentieri una bella vacanza in una baita isolata."

