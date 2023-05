Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, nuova frecciatina a Ida e Alessandro?

Gossip TV

Il nuovo gesto social del cavaliere tarantino del trono over di Uomini e Donne, sembra faccia riferimento ancora ad Ida e Alessandro.

Nuova frecciatina di Riccardo Guarneri a Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Per molti sembrerebbe proprio di sì.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e la nuova Ig Stories che sembra fare riferimento a Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Ieri, il cavaliere tarantino di Uomini e e Donne, ha infatti parlato di rospi paragonandoli a persone invidiose. "Le persone invidiose sono come rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango", queste le parole di Riccardo su Instagram che ha accompagnato la scritta con l'immagine di un paio di rospi.

Ma cosa c'entrerebbe la sua ex fidanzata? Per tutti coloro che seguono le vicende di Ida e di Alessandro è impossibile non esserne a conoscenza. La coppia, infatti, ha più volte dichiarato che simbolo del loro amore è proprio il rospo e l'animale compare sempre nelle loro dediche. L'ex dama siciliana e l'imprenditore campano se lo sono anche tatuato entrambi sul polso. Difficile che il Guarnieri non lo sapesse già.

Non è la prima volta che le mosse del cavaliere pugliese fanno discutere alimentando il gossip. Di recente un altra Ig Stories di Riccardo aveva immediatamente creato un notevole chiacchiericcio anche se in seguito, il cavaliere, ha voluto specificare che non era affatto un riferimento alla Platano e al suo fidanzato. Anche più recentemente, il tarantino ha messo un like postato dalla sua fanpage che ha realizzato un video con le immagini più belle della sua storia d'amore con Ida.

."A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell'attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali). Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno" ha dichiarato di recente il cavaliere al magazine dedicato al programma.

