Uomini e Donne, Armando Incarnato geloso di Riccardo Guarnieri: è scontro

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato è geloso delle attenzioni che Riccardo Guarnieri riserva a Cristina.

Nella puntata di Uomini e Donne, oggi in onda su Canale 5, Ida Platano racconta di aver chiuso il telefono in faccia a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese si è frapposto tra Armando Incarnato e Cristina, scatenando la furia del collega partenopeo che minaccia di chiudere per sempre con la dama, mentre Gemma Galgani riceve un nuovo due di picche.

Uomini e Donne, Armando Incarnato geloso di Riccardo Guarnieri

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Ida Platano, che è uscita con Claudio per un dopo cena ed è rimasta piacevolmente colpita. La dama bresciana confessa di voler continuare a frequentare il cavaliere partenopeo, per poi raccontare di aver ricevuto una chiamata da parte di Riccardo Guarnieri, dopo aver chiuso con lui per sempre, e di aver chiuso in fretta e furia non volendo ascoltare i soliti sfoghi del suo ex fidanzato. Al centro dello studio si accomoda poi Roberto, distinto cavaliere del Trono Over.

Maria De Filippi ha notato che Gemma Galgani ci è rimasta molto male, vedendo il cavaliere confrontarsi con Paola che ha iniziato a frequentare e con la quale si trova molto a proprio agio. Gemma insinua che, durante i loro due balli al centro dello studio, Roberto le ha detto di non aver intrecciato nessuna frequentazione in particolare ma il cavaliere nega fermamente, assicurando di essere molto interessato a Paola. Insomma, per Gemma arriva l’ennesimo due di picche, che crea ilarità in Tina Cipollari la quale trova assurdo che la dama torinese abbia pretese per un paio di balli.

Si passa poi ad un triangolo scoppiettante che si è creato a Uomini e Donne, dovuto alla gelosia che Armando Incarnato ha dimostrato nei confronti di Cristina. La dama si è avvicinata in studio a Riccardo Guarnieri ma ha ribadito di non voler accettare il numero del cavaliere pugliese, non convincendo Armando che ha deciso di smettere di frequentarla. Dopo tre settimane dalla discussione, i due hanno fatto pace ma Armando, vedendo Riccardo ballare con Cristina e lei non rispettare la sua gelosia e ciò che si sono detti poco tempo prima, attacca ferocemente la dama. Dopo essersi sfogato, Incarnato dichiara di voler chiudere definitivamente con Cristina, perché avrebbe voluto vederla allontanare apertamente Riccardo invece che parlarci.

