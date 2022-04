Uomini e Donne, Armando Incarnato spiffera tutto: con Ida Platano è successo davvero!

Gossip TV

Armando Incarnato si contraddice durante la puntata di Uomini e Donne, mettendo in pericolo la versione dei fatti sostenuta da Ida Platano.

Avvistato: Armando Incarnato rischia di rimanere schiacciato dalle sue affermazioni contraddittorie finendo nella nuova polemica scatenata dai fan di Uomini e Donne. Da tempo, infatti, in molti credono che il cavaliere partenopeo sia interessato in senso romantico a Ida Platano ma Armando ha sempre negato, arrivando anche a dire di non aver neppure il numero della dama bresciana per non andare contro al regolamento. Nella puntata di ieri, tuttavia, forse poiché preso dall’urgenza di spiegare il suo due di picche ad Aneta, Armando ha commesso un clamoroso passo falso su Ida, che non è di certo passato inosservato.

Uomini e Donne: Armando Incarnato commette un passo falso!

Che il nome di Armando Incarnato sia spesso associato alle polemiche più disparate dei fan di Uomini e Donne non è ormai un mistero, ma questa volta il cavaliere partenopeo potrebbe aver commesso un passo falso decisamente fin troppo clamoroso. Sono diversi mesi che Gianni Sperti e i telespettatori insinuano che Armando sia interessato ad Ida ma non abbia il coraggio di dichiararsi alla dama bresciana, e alcuni credono anche che i due formerebbero una bella coppia mentre altri sperano di vederli insieme solo perché sarebbero così finalmente fuori dal programma. Insomma, tralasciando la motivazione che ha spinto alla creazione di questa ship, Armando ha negato ogni ipotesi ammettendo di non avere neppure il numero di telefono di Ida, dal momento che il regolamento del programma prevede che si accettino numeri di coloro che si è intenzionati a conoscere in senso romantico.

Un’affermazione che, sebbene inizialmente non fu stata analizzata come meritato, oggi torna prepotentemente a galla per mettere nei guai il cavaliere partenopeo. Nel corso della puntata di ieri, prima di aver fatto scoppiare in lacrime la dama, Armando ha avuto un confronto duro con Aneta e ha chiuso la loro frequentazione, accusando la dama di non avergli dimostrato interesse e di essere troppo chiusa con lui, anche a livello fisico, nonostante la conoscenza andasse avanti da più di un mese. Aneta, tuttavia, ha fatto notare che la colpa è anche di Armando che non l’ha saputa tranquillizzare, accettando di conoscere nuove dame. Aneta, inoltre, racconta di essere rimasta molto male quando si è presentata alla cena con il partenopeo e l’ha trovato al telefono con un’altra donna.

A questo punto, sentendosi attaccato, Armando ha commesso un passo falso che ha dell’incredibile, svelando di aver chiamato Ida e non una delle sue pretendenti. Non ci sarebbe nulla di male se pochi giorni prima Incarnato non ci avesse tenuto a ribadire di non avere neppure il contatto telefonico della bresciana. Inevitabilmente, sul web si è scatenata la polemica e molti utenti hanno accusato Armando e Ida di aver deliberatamente mentito e di essere in combutta o addirittura segretamente fidanzati. Non ci possiamo spingere così lontano con la fantasia, quindi è più probabile che Armando abbia ragionato sui vincoli del programma e abbia deciso di poter contattare telefonicamente Platano in amicizia, anche se è evidente che al cavaliere non dispiaccia affatto la compagnia della dama.

