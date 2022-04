Uomini e Donne, Armando Incarnato fa piangere una dama: tutti contro il Cavaliere

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato attacca duramente Aneta, con la quale ha deciso di chiudere la frequentazione dopo diversi alti e bassi. La discussione si fa accesa e gli opinionisti prendono le parti della dama, accusando Armando di trovare pretesti per chiudere le conoscenze, dando sempre la colpa alle donne. Il clima in studio si fa teso quando anche Alessandro Vicinanza si scaglia contro Incarnato mentre Aneta lascia lo studio in lacrime.

Uomini e Donne, Armando fa infuriare tutti!

La nuova puntata di Uomini e Donne vede Armando Incarnato al centro dello studio. Il partenopeo ha iniziato a conoscere Aneta ma la situazione non è decollata con la dama, che ha ammesso di aver bisogno di tempo prima di lasciarsi andare fisicamente con un uomo. Aneta scende in studio e si rifiuta di sedersi davanti ad Armando, accusando il partenopeo di aver trascorso con lei una bellissima serata per poi ritrovarsi in un harem di dame, nonostante si sia impegnata a dimostrargli quanto ci tenesse. Vedendo Incarnato rispondere malissimo ad Aneta, i due opinionisti si sono scagliati contro il cavaliere, mettendo in luce come ogni volta lui cerchi di far passare le donne da bugiarde, non dando modo a nessuno di parlare e spiegare la loro versione dei fatti.

Aneta racconta di aver dato il numero ad Ottavio dopo aver capito che Armando non avrebbe mai accettato di conoscerla in modo esclusivo, mentre lui le rimprovera di non essersi interessato neppure alla visita che ha fatto alla figlia pur sapendo quando ci tenesse. Aneta ha fatto recapitare un biglietto al partenopeo, che le ha chiesto di leggerlo direttamente in studio rifiutandosi di farlo da solo. Mentre Armando conosce due nuove dame, Aneta lascia lo studio in lacrime. Nella querelle interviene anche Alessandro Vicinanza, che accusa Armando di aver tanto criticato tanto il suo rapporto con Ida Platano, per poi trattare come uno straccio dopo più di un mese di conoscenza Aneta. Gli opinionisti difendono Alessandro e attaccano Armando, dichiarando che lui non è a Uomini e Donne per cercare l’amore.

Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino che è uscito in esterna con Soraia, la quale gli ha fatto una sorpresa presentandosi a casa del tronista con pizza e vino. Luca confessa di sentirsi sempre bene con la corteggiatrice, che si mostra solare, e tra i du scatta un bel bacio che fa infuriare Lilli. Quest’ultima spiega a Luca che non sarà mai una ragazza che sorride anche quando non ha voglia di farlo e il romano le fa capire che vorrebbe maggiore leggerezza nel rapporto. In studio entra anche Aurora, che è uscita una sola volta con Luca ma che sembra averlo colpito. Soraia non è felice di sapere che Luca non è ancora concentrato sul percorso ma lui ammette di averla voluto poiché l'ha travolto in modo particolare.

