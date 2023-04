Uomini e Donne, Armando Incarnato sbotta sui social: "Vergognatevi, dov'è la vostra umanità?"

Gossip TV

Il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato si è sfogato sui social, lanciando pesanti accuse contro i suoi detrattori. Vediamo cosa ha detto.

Nelle ultime settimane Armando Incarnato è stato tra i protagonisti di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E, ora, il cavaliere è tornato a sfogarsi sui social, decidendo di dire la sua sulle accuse e le diverse frecciatine che gli vengono rivolte.

Uomini e Donne, Armando Incarnato sui social: "Senza umanità!"

Contro di lui erano state rivolte delle accuse da parte di Aurora Tropea, altrettanto discussa dama del trono over: secondo Tropea, infatti, il cavaliere napoletano era nel programma solo per cercare visibilità e aveva tentato di partecipare ai provini per il GFVip. Un'accusa che aveva scatenato un'autentica tempesta di insulti e rabbia da parte di Armando, che si era placato solo quando Maria De Filippi aveva promesso di chiamare Alfonso Signorini e chiedere conferma o smentita della notizia.

Qualche giorno fa, il cavaliere si è sfogato con un lungo post su Instagram, dove si è scagliato contro diversi suo detrattori, accusandoli di non avere umanità, né valori di alcun tipo:

"E io che continuo a chiedermi in che razza di mondo stiamo vivendo, che schifo. Ma che fine hanno fatto quei valori di sensibilità, rispetto, lealtà e umanità? Veramente bisognerebbe tapparsele le orecchie per non sentire gente di....Vergogna!"

Armando non ha ovviamente specificato a chi si riferisse, ma in molti hanno ipotizzato che si trattasse di qualcuno all'interno del programma: dopotutto, negli ultimi giorni si è scontrato duramente con diversi membri del parterre sia maschile che femminile, come Paola Ruocco che aveva rivolto parole offensive a Gemma Galgani.

