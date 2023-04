Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani furiosa contro Paola

Gossip TV

Oggi, domenica 16 aprile 2023, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni fornite dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono over:

In studio c'è stata un grande litigio tra Paola e Gemma Galgani, perché Paola ha definito la dama torinese "affamata" . La Galgani, furiosa, ha raggiunta la dama faccia faccia facendole presente che non deve permettersi di dire determinate cose. Dopo diversi botta e risposta, Paola ha voluto poi precisare che vede Gemma come una donna "affamata di affetto" , non volendo insinuare altro.

Paola Ruocco è uscita a cena con Elio e due, confrontandosi a cena, hanno capito di essere totalmente incompatibili.

Per Gemma scende un nuovo cavaliere per Giuseppe di Anzio, suo coetaneo. Lei lo tiene anche se non sembra il suo tipo.

Alessio esce con Rebecca, ex conoscenza di Armando Incarnato. Il cavaliere ha chiuso con Cristina, la coetanea di Aurora Tropea, perché Cristina si era arrabbiata dopo aver visto che lui ballava con Rebecca.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico:

Nicole Santinelli desiderava portare in esterna Carlo Alberto Mancini ma ha poi cambiato idea scoprendo che lui, dopo l'ultima puntata, non ha chiesto di lei alla redazione. Luca Daffrè ha eliminato Carmen, la corteggiatrice che lui riteneva ‘troppo donna’. Per lui è scesa una nuova ragazza, Camilla, che lui già conosceva su Instagram. Fanno poi vedere l’esterna tra Luca e Alice, è un’esterna carina, lui prova a baciarla ma lei non lo bacia, anche se poi dice “avrei avuto voglia ma preferisco fare le cose piano piano”. Alessandra, sollecitata da Luca, ha preso la parola e si è lamentata del fatto che lui non l’abbia portata in esterna. La corteggiatrice l’ha anche accusato di non difenderla quando le altre parlano male di lei, cosa che lei invece fa anche fuori da quello studio. Quando il tronista ha ballato con Alice Alessandra è uscita dallo studio.

