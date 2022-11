Uomini e Donne, Armando Incarnato pubblica un curioso sfogo su Instagram: c’entra Ida Platano?

Gossip TV

Armando Incarnato, dopo la puntata dell’addio a Uomini e Donne di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, scrive uno sfogo durissimo su Instagram.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme Uomini e Donne e Armando Incarnato, inizialmente inviperito da questa coppia, sembra averlo accettato. O almeno è ciò che è emerso dal suo augurio durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5. Un duro sfogo su Instagram, tuttavia, mette in discussione il cavaliere partenopeo più chiacchierato del trono over.

Uomini e Donne, Ida Platano nei pensieri di Armando Incarnato?

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono dichiarati amore e hanno lasciato insieme la trasmissione. La dama bresciana si è detta convinta della sua scelta, dopo aver trascorso alcuni giorni con Alessandro a casa sua, mentre il cavaliere partenopeo non ha potuto nascondere di essere follemente innamorato di Ida. Vedendo la coppia insieme al centro dello studio, Armando Incarnato ha avuto una strana reazione e ha lasciato momentaneamente il suo posto nel parterre del trono over, per poi tornare con un sorriso tirato in faccia. Ida ha voluto chiarire con Armando, con il quale ha avuto una brutta discussione, ammettendo:

“Volevo chiedere scusa ad Armando, ho anche cercato di contattarlo ma non mi ha risposto… Se vuoi tornare ad essere il mio amico di sempre, io sono qua”.

Armando ha accolto le scuse di Ida, anche se non sembrava entusiasta di quello che stava accadendo con Alessandro. Il cavaliere partenopeo ha fatto i suoi auguri alla neo coppia, chiedendo al collega di trattare bene la dama bresciana. Poche ore dopo, Incarnato ha pubblicato su Instagram un bizzarro sfogo:

“Che siate creduti o meno è la vostra verità a rendervi veramente liberi. Meglio sentirsi liberi nel proprio pensiero che prigionieri nel pensiero altrui. Esporsi alla luce del sole non è per tutti”.

Alcuni utenti hanno trovato bizzarro questo sfogo e credono sia collegato a Ida, ma sarà veramente così? Armando non ha dato spiegazioni in merito, ma è evidente che non fosse propriamente felice per la scelta dell’amica, forse temendo che Alessandro non sia serio come vuol far credere. Certo, rimane pur sempre aperta anche la possibilità che la teoria per cui il partenopeo abbia una cotta per Platano sia reale, dato che la sua reazione non è stata poi tanto diversa da quella di Riccardo Guarnieri, distrutto dall'addio della sua ex.

