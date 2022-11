Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano il programma, Federica Aversano molla!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza annunciano di aver deciso di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi, provocando la forte reazione di Riccardo Guarnieri. Mentre Gemma Galgani si commuove per l'amica, Federica Aversano annuncia di voler lasciare il trono.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro sono una coppia ufficiale!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi fa uno scherzo a Tina Cipollari, rivelando che c’è un nuovo corteggiatore per lei: in realtà si tratta di Biagio Di Maro, noto cavaliere del trono over che è tornato nel programma di Canale 5. Spazio ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama racconta di aver ricevuto diverse visite da parte del partenopeo, che ha invitato anche a dormire a casa sua. Alessandro confessa di non riuscire più a fare a meno di Ida, la quale ammette che fuori dallo studio e lontano dalle polemiche, la loro storia è decollata. La coppia decide di lasciare insieme Uomini e Donne, baciandosi con passione al centro dello studio, per poi ballare stretti guardandosi con occhi innamorati.

Vicinanza e Platano sono contentissimi e non lo nascondono, Gemma Galgani si è molto commossa per la sua amica mentre Gianni Sperti si è sperticato in nuovi complimenti alla dama bresciana, dichiarando che questo è uno smacco a chi ha sempre messo in discussione la verità di questa coppia. Riccardo Guarnieri si rifiuta di commentare, ma è chiaro che sia piuttosto infastidito, mentre Roberta Di Padua si dice scettica così come Tina Cipollari, che pone la data di scadenza per la coppia non oltre un mese dopo. Prima di lasciare lo studio definitivamente, Ida chiede scusa ad Armando Incarnato con il quale ha discusso.

Si passa poi al trono classico con Federica Aversano. La tronista partenopea riceve un regalo da parte di Alessandro Rausa, che la fa commuovere con un dono per il figlio Luciano, poi accoglie in studio i corteggiatori Stefano e Federico, che è tornato in studio dopo le polemiche. Mentre i due corteggiatori omaggiano Federica in occasione del suo compleanno, lei spiazza tutti ammettendo di non aver più stimoli a continuare il suo percorso a Uomini e Donne, dichiarandosi pronta a lasciare. Tina si scaglia contro Aversano, accusandola di non aver mai avuto interesse verso nessuno dei corteggiatori che ha preso in giro, facendo perdere tempo a tutti, mentre Gianni pensa che la tronista abbia trovato qualcuno fuori. La partenopea si difende, confessando di sentirsi limitata in questo momento della sua vita e di volersene andare proprio per non prendere in giro la redazione.

