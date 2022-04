Uomini e Donne, Armando Incarnato non convince più nessuno e rimane solo!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando riceve pesanti attacchi da Tina Cipollari e rimane senza dame.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Armando Incarnato affronta l’ira funesta di Tina Cipollari, che incita il pubblico contro di lui. Veronica Rimondi, invece, sta continuando a conoscere alcuni corteggiatori, tra alti e bassi, rimanendo particolarmente colpita da Matteo.

Uomini e Donne: Tina Cipollari esplode contro Armando

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato racconta di non aver avuto voglia di contattare e conoscere Sara e Silvia, scese in studio per corteggiarlo, poiché deluso dall’epilogo della frequentazione con Aneta, che si è aggiunta ad una serie di delusioni ricevute nell’ultimo anno. Tina Cipollari è esplosa contro il cavaliere partenopeo, accusandolo di aver tenuto le dame solo perché lei lo aveva provocato accusandolo di essere finto, per poi far notare come ad Armando interessi solamente essere al centro dell’attenzione, anche se poi è lui il primo ad accusare gli altri di bramare popolarità.

Le dame lasciano lo studio molto infastidite per essere state mollate in diretta senza neppure una spiegazione e Armando si difende, accusando Cipollari di difendere solo chi le sta simpatico. Mentre Bruno e Vincenza tornano a discutere al centro dello studio, nonostante entrambi abbiano dichiarato di non volersi più frequentare neppure in amicizia, la tronista Veronica Rimondi, dopo l’imbarazzo per Fernando, è uscita in esterna con Federico e Matteo.

Quest’ultimo riscuote particolare successo e Tina non nasconde di trovarlo molto affascinante. Veronica confessa di trovarlo molto attraente dal punto di vista fisico e di aver trascorso con lui un'esterna divertente, anche se poco rivelatrice. Federico, interrogato da Maria De Filippi, confessa di non temere Matteo e di voler fare il suo percorso senza paragonarsi sempre agli altri trovando il favore dei presenti in studio, che sembrano adorare il corteggiatore e la sua capacità di ironizzare.

