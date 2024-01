Uomini e Donne, Armando Incarnato lo sfogo rabbioso: "Come fate a non capire?"

Gossip TV

Dopo lo scontro avuto in puntata con Alessandro Vicinanza, arriva il commento del cavaliere del trono over di Uomini e Donne su Instagram.

Armando Incarnato si è sfogato su Instagram dopo la puntata di oggi in cui il cavaliere del trono over si è scontrato molto duramente con Alessandro Vicinanza, ex fidanzato della Platano.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: "Create i divi e le dive di Hollywood con i vostri segui"

Armando ha accusato Alessandro di aver parlato male di Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, le due dame dell'over per cui il cavaliere campano ha affermato più volte di avere un interesse. Pare che la registrazione di oggi sia stata anche tagliata in quanto i due cavaliere pare abbiano sfiorato la rissa. Incarnato ha accusato Alessandro anche di sentirsi un vip e di chiamare i fotografi quando esce di casa. E proprio a Vicinanza sembra essersi riferito Armando nello sfogo su Instagram di qualche ora fa:

"Alla fine quelle che amo di più, sono proprio quelle persone che dopo anni di insulti, sui vari portali, inviano in direct il seguente messaggio: Mi dispiace per le offese. Avevi ragione tu su determinate persone, potresti accettare il segui? Allora mi chiedo, come fate a non capire? Instagram è un libro aperto. Basta studiare il profilo di determinate persone. Vedere cosa e chi seguono e soprattutto come si rapportano a voi.

"Da lì avreste capito a cosa erano orientati/e e come mai dopo un mese in tv si sentivano e si sentono sto c***o. Create i divi e le dive di Hollywood con i vostri segui. Senza rendervi conto che i primi a essere presi per i fondelli e usati siete proprio voi. E che senza di voi sto c***o che… Ricredersi è importante nella vita ma è altrettanto importante riflettere prima di sparare a zero sulle persone. Ho sempre avuto l’abitudine di guardarmi allo specchio. Solo che non avete mai capito che lo usavo per guardarmi dentro. Perché poi alla fine ho sempre pensato che ciò che conta è la coscienza, non l’apparenza!"

