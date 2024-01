Uomini e Donne, Armando e Roberta tornano in studio: volano stracci con Alessandro e Cristina [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il ritorno di Armando e Roberta nel programma provoca un acceso scontro con Alessandro e Cristina.

Oggi, a Uomini e Donne si riparte dal trono classico dopo la fuga di Beatriz dal programma e Brando che la insegue. Breve momento dedicato anche a Cristian Forti, il quale manifesta la sua delusione per l'assenza di Virginia e sembra sempre più propenso per Valentina. Il trono over vede i ritorni di Roberta Di Padua e Armando Incarnato: quando al centro studio si siedono Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta scoppia una furiosa lite e Alessandro si allontana dallo studio.

Uomini e Donne, Armando e Roberta tornano in studio ed è uno sfacelo: volano stracci con Alessandro e Cristina

Brando e Beatriz rientrano in studio, dopo che la corteggiatrice era fuggita dagli studi Elios in seguito a una lite furiosa con Tina Cipollari. La conduttrice Maria De Filippi le chiede se è tutto a posto e se è pronta a vedere l'esterna con Raffaella: la corteggiatrice ha sorpreso Brando portandolo sulla neve e trascorrendo con lui diversi momenti romantici. I due hanno anche parlato della situazione con Beatriz e ancora una volta Raffaella ha ammesso che spera che lui scelga bene, dopo averle conosciute entrambe.

In studio, al suo ingresso, Raffaella abbraccia Beatriz e dice che può capirla, perché entrambe hanno avuto un passato molto difficile. Anche Brando, che ha seguito Beatriz fuori dallo studio, si rivolge a Tina Cipollari e le dice che capisce perché la corteggiatrice è uscita via piangendo così. Alla fine, decide di ballare con Bea, ma non prima di dedicarle una poesia di Ugo Foscolo, A Zacinto, perché la trova adatta alla sua situazione. Si passa a Cristian Forti, che dopo l'addio di Virginia, l'ennesimo, ha deciso di andare in camerino da Valentina e le dice che è lì perché lo vuole, perché lei ancora una volta gli ha dimostrato di essere comprensiva con lui e sincera. In studio, Cristian si dice deluso dall'assenza di Virginia, che ha lasciato di nuovo lo studio nell'ultima puntata e che questo gli ha fatto capire diverse cose sul loro percorso.

Spazio al trono over con un grande ritorno: Roberta Di Padua è di nuovo una dama del programma Mediaset! La dama si siede nel parterre e Maria annuncia che al centro studio si siedono Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: i due hanno trascorso insieme le festività di Natale e sembra che ci sia stata una certa intimità tra loro. Maria chiede a Cristina che cosa pensa ora che è tornato anche Armando Incarnato nel programma. E, le telecamere lo inquadrano subito, ma la dama dichiara di non aver alcun interesse per lui, perché ha capito che tipo di uomo vuole. La conduttrice chiede poi a Roberta cosa pensa della situazione tra la dama e il suo ex e Di Padua si toglie ogni sassolino dalle scarpe: prima dichiara che Alessandro non è la persona per lei e poi attacca Cristina, dichiarando che come donna del parterre non ha nulla da dire, ma che ciò che le rimprovera è l'atteggiamento da finta amica che ha avuto con lei.

Tra le due dame nasce un'accesa discussione a cui si aggiungono poi Armando e Alessandro: il primo, infatti, sbugiarda prima Cristina e poi Vicinanza, dicendo che nel corso di una conversazione con lui, il cavaliere - che all'epoca era fuori dal programma con Ida - ha sparlato sia di Roberta sia di Cristina, dicendo che non sarebbe mai voluto uscire con la seconda, perché la riteneva falsa e costruita. Volano stracci in studio tra Armando e Alessandro, che cerca di convincere Ida a rivelare come stanno le cose, ma persino la tronista appoggia Armando. Anche Roberta non riesce a credere ad Alessandro, quando il cavaliere le dice che non ha mai parlato male di lei.

Armando e Alessandro continuano a litigare furiosamente, con il primo che rinfaccia al secondo di essere un megalomane e di non aver mai davvero amato Ida, ma che ogni sua scelta nel programma era calcolata e aveva come scopo ottenere della visibilità. A queste parole, Vicinanza si alza e lascia furioso lo studio, mentre la conduttrice interviene e chiede ad Armando di moderare i toni e non esasperare nessuno. Poi la padrona di casa si rivolge anche a Cristina e le dice che anche lei, al posto di Roberta, si farebbe due domande nel vedere che l'interesse per Alessandro si è manifestato solo quando Di Padua è uscita dal programma. Anche Armando si intromette e chiede a Cristina se vuole dare un'esclusiva a Vicinanza, ma la dama non vorrebbe rispondere. Quando, però, insiste anche Gianni nel conoscere la risposta, la dama ammette che sì, vorrebbe concedere l'esclusiva ad Alessandro.

