Uomini e Donne, ''Armando Incarnato è il più falso, con Cristina farà le stesse cose'': parla la nota ex Dama

Veronica Ursida sputa veleno sulla nuova edizione di Uomini e Donne, a cominciare dal protagonista del trono over Armando Incarnato.

Nonostante sia lontana ormai da tempo dello studio di Uomini e Donne, Veronica Ursida continua ad osservare le dinamiche del programma di Maria De Filippi e ha le idee chiare su alcuni protagonisti del trono over come Armando Incarnato, Ida Platano e Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Veronica Ursida spara a zero su Armando e Roberta

La nuova stagione di Uomini e Donne ha portato in scena una serie di intrecci amorosi decisamente particolari tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Dopo le ultime anticipazioni e le segnalazioni, sembra che Ida e Alessandro siano pronti a uscire insieme dal programma, dopo essere tornati a frequentarsi in modo assiduo. Armando Incarnato, invece, sembra interessato a Cristina Tenuta ma continua a metterla in discussione nonostante lei abbia bocciato il flirt con Guarnieri, il quale più di una volta si è avvicinato per parlare in studio durante pause e balli. Secondo Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, il cavaliere partenopeo non sarebbe sincero bensì interessato a rimanere in studio per le telecamere:

“Non è la a trovare una donna, è il più falso di tutti là in mezzo […] Farà sempre le stesse cose, inizierà a conoscere, poi sarà lei che creerà il problema, poi andrà a criticarla e a creare sempre discussioni”.

Veronica, insomma è scettica nei confronti della sincerità di Armando ma trova pessima anche Roberta Di Padua, come racconta a Tvpertutti, che accusa di essere scomoda e di arrivare sempre al secondo posto. Per Ida Platano non piovono parole migliori, dal momento che dopo tutti i suoi ripensamenti in tema amoroso, la dama di Brescia è sempre meno credibile e sempre più simile a Gemma Galgani con le sue sfortune in amore.

