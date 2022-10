Uomini e Donne, Cristina Tenuta boccia il flirt con Riccardo Guarnieri: per lei c’è solo Armando Incarnato

Gossip TV

Cristina Tenuta, nuova dama del trono over di Uomini e Donne, ammette di non provare nulla per Riccardo Guarnieri e di essere rimasta colpita da Armando Incarnato.

Nello studio di Uomini e Donne è approdata Cristina Tenuta, affascinante dama che prese parte al programma un ventennio fa quando sul trono c’era Costantino Vitagliano. Dopo le ultime discussioni con Armando Incarnato e i tentativi di approccio di Riccardo Guarnieri, Cristina parla a cuore aperto e svela cosa pensa dei sue cavalieri.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta rompe il silenzio

Tra i nuovi volti del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne c’è quello di Cristina Tenuta, impiegata 43enne di Roma, che ha tentennato prima di accettare di prendere parte a questa avventura televisiva. Al settimanale ufficiale del programma di Canale 5, infatti, Cristina ha rivelato di aver rifiutato diversi inviti prima di scendere in studio - dove era già stata ai tempi del trono di Costantino Vitagliano - e di aver pensato di lasciare sin dal primo giorno poiché sentiva di essere inadatta alle telecamere.

È stato Armando Incarnato, colpito dalla bellezza della nuova dama, a convincerla a rimanere e così tra i due è nata una frequentazione. Nelle ultime puntate, tuttavia, Armando ha espresso molti dubbi su Cristina, vedendola avvicinarsi a Riccardo Guarnieri pur avendogli assicurato di non avere interesse per il cavaliere, e i due hanno finito per discutere animatamente. Nonostante tutto, Cristina non può nascondere di essere molto attratta da Armando, deluso da Roberta Di Padua:

"Mi piace la sua empatia: è un uomo diretto, sincero e solare, anche se la sua solarità la si percepisce più fuori che dentro lo studio. Inoltre io sono molto attratta dagli uomini del Sud. D’altra parte secondo me Armando non riesce a fidarsi degli altri […] Ho notato che ogni donna che si avvicinava trovava sempre qualcosa che non gli andasse. Penso che questo suo modo di fare sia sempre legato a una possibile mancanza di fiducia nel prossimo, ma credo anche che si metta poco in discussione”.

La dama di Uomini e Donne ha dichiarato di aver trovato ingiuste le accuse di Armando, che dovrebbe essere meno geloso nei suoi confronti, per pii ribadire di non aver alcun interesse per Riccardo, con il quale non è scattata la chimica e che trova ancora indeciso sul rapporto con Ida Platano.

