Uomini e Donne, Aurora Tropea prossima all'addio al programma? Spunta un'indiscrezione!

La nuova edizione di Uomini e Donne ripartirà a settembre e si vocifera che una storica dama del trono over, Aurora Tropea, potrebbe non tornare. Ecco cosa sappiamo!

La nuova edizione di Uomini e Donne tornerà a partire dal 9 settembre e già sono iniziate a circolare voci sui possibili tronisti e su chi tra i protagonisti del trono over farà ritorno o meno nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Di recente, anche per la dama Aurora Tropea si è diffusa un'indiscrezione che svela che è prossima all'addio al programma.

Uomini e Donne, Aurora Tropea vicina all'addio al programma?

Aurora Tropea ha fatto ritorno a Uomini e Donne dopo una lunga assenza e durante l'ultima edizione è stata spesso protagonista di liti e polemiche contro Gianni Sperti, uno degli opinionisti della trasmissione, e anche alcune dame del parterre, come Cristina Tenuta. Durante una delle ultime puntate di questa edizione tra le due dame sono volati stracci in studio, dopo che Aurora aveva insultato Cristina nel dietro le quinte del programma.

A placare la situazione era intervenuta Maria De Filippi, che aveva intimato ad Aurora di moderare i termini e che se davvero era innocente, allora, non avrebbe avuto problemi a visionare i filmati che avevano documentato lo scambio di battute tra le due. L'insofferenza della conduttrice verso la dama è stata palpabile e non era la prima volta che Maria De Filippi sembrava sul punto di perdere la pazienza con lei.

Stando a un'indiscrezione riportata da Blasting News, sembra che Aurora Tropea potrebbe non tornare per la nuova edizione di Uomini e Donne. La motivazione, secondo il sito di informazione, sarebbe da ricercare proprio nei numerosi screzi che la dama avrebbe avuto sia con altri protagonisti del parterre, sia con la stessa padrona di casa. Tuttavia, al momento, si tratta solo di rumors e bisognerà attendere settembre per scoprire se questa indiscrezione cela un fondo di verità.

Uomini e Donne, tutto ciò che sappiamo della nuova edizione

Intanto, tra le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne è stata anticipata l'identità di una delle nuove troniste: si tratterebbe dell'ex fidanzata di un noto corteggiatore. La ragazza avrebbe fatto il provino a luglio agli Studi Elios a Roma, dove è stata avvistata. A riportare lo scoop è stata Deianira Marzano, che ha ricondiviso l'indiscrezione sulla sua pagina Instagram.

Intanto si vocifera che potrebbe tornare il trono gay e tra i protagonisti del trono over potremmo dover dire addio a Gemma Galgani, che sembra frequentare ancora il cavaliere Pietro. Incertezza su Ida Platano, che potrebbe decidere di rimettersi in gioco, dopo la delusione con Mario Cusitore.

E, anche su quest'ultimo non sono mancate le indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente nel programma, magari sul trono. Anche il nome di Beatriz D'Orsi è tra i papabili per il trono classico, dato che l'ex corteggiatrice è tornata single da poco.

