Uomini e Donne, Arianna Cirrincione non sarà presente alla Milano Fashion Week: "Doveri da mamma e i preparativi delle nozze"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Arianna Cirrincione ha rivelato ai followers che non parteciperà alla Milano Fashion Week!

L'corteggiatrice Arianna Cirrincione, scelta dal tronista Andrea Cerioli alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ha raccontato ai followers che ques'anno non prenderà parte alla Milano Fashion Week, perché impegnata tra i preparativi delle nozze e i suoi doveri di mamma.

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione non sarà presente alla Milano Fashion Week

Come spesso capita alle influencer, anche quest'anno Arianna Cirrincione è stata invitata alla Milano Fashion Week, l'evento di mondano tra i più seguiti per gli amanti della moda. Tuttavia, dato che è immersa nei preparativi per le nozze con Cerioli, tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, l'ex corteggiatrice ha raccontato ai fan su Instagram che non vi prenderà parte.

La sua assenza è dovuta anche alla piccola Allegra, nata lo scorso febbraio, che ha certamente bisogno della presenza costante dei genitori. Ai followers che le hanno chiesto se sarà presente, Arianna ha risposto che, quest'anno, hanno preso diversi appuntamenti in vista delle nozze e che quindi ha deciso di non aggiungere ulteriore carico ai suoi numerosi impegni:

"No ragazze, quest'anno ho deciso di evitare...Abbiamo un po' di appuntamenti, anche in vista del matrimonio, la bimba, per cui sarà per la prossima"

Arianna Cirrincione e lo sfogo sui social: "Non so come gestire tutto"

Solo qualche giorno fa, Arianna Cirrincione aveva pubblicato uno sfogo, in merito alle difficoltà che stava vivendo da quando è nata la piccola Allegra. Su Instagram, l'ex corteggiatrice si è sfogata, rivelando ai followers le sue paure e timori.

Cirrincione ha raccontato che è lontana dai social, perché con la piccola sta vivendo un momento difficile. Come spesso capita a molti neonati, Allegra sta crescendo e le sue necessità cambiano giorno dopo giorno. E, infatti, ai fan ha rivelato:

"È un periodo veramente tostissimo…Alli è qualche settimana che è molto nervosa, non mangia, non prende il latte dal biber e ahimè il mio inizia a non essere più sostanzioso da bastarle. Piange disperata ogni volta che mi allontano anche solo per fare una doccia e fa una grande fatica ad addormentarsi… di notte si lamenta di continuo. Le sto provando tutte ma mi sento davvero impotente… Mi dispiace essere poco presente vorrei riuscire a portarvi di più nel quotidiano ma in questo momento sono proprio in difficoltà, so che mi capite"

