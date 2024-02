Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e la sua compagna Arianna Cirrincione sono diventati genitori: ecco l'annuncio sui social!

Poco fa è nata la piccola Allegra, figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: rispettivamente ex tronista e sua corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori: è nata Allegra!

La coppia si era conosciuta negli studi Elios nell'edizione del 2019 e in pochissimo tempo, a discapito di malelingue e dubbi, avevano deciso di uscire insieme dal programma. Nonostante i continui rumors di una possibile rottura, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono rimasti insieme, felicemente innamorati e più uniti che mai.

Poi, in estate, è giunta la notizia che l'ex corteggiatrice era in dolce attesa e a distanza di qualche mese è stato svelato il sesso del bambino della coppia: a febbraio 2024, annunciarono, sarebbe nata una bambina, Allegra. Sia l'ex tronista, sia la sua compagna hanno aggiornati i fan sulla gravidanza, condividendo paure, ansie e speranze per la loro piccola.

Andrea Cerioli ha svelato di essere molto in ansia per l'arrivo di Allegra e che avrebbe voluto tenere lei e Arianna al sicuro, finché non fosse arrivato il momento del parto. Per l'ex tronista non sono stati mesi facili: in più di un'occasione è stato ricoverato e ha dovuto sottostare a una delicata operazione, che si è però risolta per il meglio e ha permesso a Cerioli di essere già in forze per l'arrivo della piccola.

A dare l'annuncio della nascita di Allegra è stato il neo papà, con un tenero post sui social e con tanto di foto della neonata:

"Benvenuta al mondo...amore mio. A parole è indescrivibile. Oggi proprio non ne ho...respiro a farica. La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/02/24."

