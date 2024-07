Uomini e Donne, Arianna Cirrincione commenta la proposta di matrimonio di Andrea Cerioli

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione e il tronista Andrea Cerioli convoleranno presto a nozze. Ecco cosa ha pensato Arianna Cirrincione quando il fidanzato le ha posto la fatidica domanda!

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione convoleranno presto a nozze: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha chiesto alla sua ex corteggiatrice e scelta di diventare sua moglie, con una romantica proposta di matrimonio. A distanza di qualche settimana dal lieto annuncio, Arianna Cirrincione ha rotto il silenzio sulle emozioni provate in quel momento.

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione rompe il silenzio sulla proposta di matrimonio da parte di Andrea Cerioli

Nelle scorse settimane i fan di Uomini e Donne hanno assistito emozionati alla proposta di matrimonio di Andrea Cerioli alla sua compagna Arianna Cirrincione. Gli ex protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno lasciato il programma insieme nel 2019 e da allora il loro legame si è rafforzato sempre di più. Dopo la nascita di Allegra, non mancava che il matrimonio per coronare il loro sogno d'amore e infatti Cerioli si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Arianna mentre erano in vacanza in Sicilia.

Rispondendo alle curiosità dei fan sui social, l'ex corteggiatrice ha rotto il silenzio sulla proposta di matrimonio, svelando qualche dettaglio. Arianna ha dichiarato di essere rimasta senza parole, perché non si aspettava affatto che Andrea le chiedesse di sposarla:

"Che dire ragazze! Non me l’aspettavo proprio! Eravamo in questo posto bellissimo, siamo scesi in spiaggia per fare una foto noi tre. Andrea poi è diventato serio, quindi ho detto “stai a vedere ora mi farà qualche ramanzina e invece niente. Ero super emozionata, in realtà non stavo realizzando. Però davvero un momento perfetto! Esattamente come l’avrei voluta. Semplice. Nulla di più!"

Uomini e Donne, la nuova vita di Arianna Cirrincione dopo la nascita della figlia Allegra

Nel 2019 Andrea Cerioli era tronista di Uomini e Donne e lì ha conosciuto Arianna Cirrincione come sua corteggiatrice e dopo poco tempo i due hanno lasciato insieme il programma, profondamente innamorati. Da allora, la coppia non si è mai lasciata e a febbraio è nata la loro prima figlia, Allegra. I due ex protagonisti del dating show non potevano essere più felici e condividono costantemente sui social i dettagli del loro quotidiano e di come hanno vissuto il periodo della gravidanza.

In particolare, Andrea Cerioli non ha mai nascosto di essere molto apprensivo e di vivere tutta la situazione con ansia, perché desiderava che la compagna e la piccola avessero tutto il necessario e che tutto procedesse per il meglio. Il 6 febbraio 2024 la coppia ha dato alla luce la piccola Allegra e i neo genitori non potevano essere più estatici!

L'influncer ha deciso di raccontare sui social cosa ha provato dopo la nascita della sua bambina e più volte ha posto l'accento sulle difficoltà che le neo mamme vivono dopo la nascita dei bambini. Inoltre, ha raccontato Arianna Cirrincione, da quando è diventata mamma, ha scoperto un lato di sé che non conosceva: "Sono diventata apprensiva, giuro, non è da me". Tuttavia, l'ex corteggiatrice ha anche ammesso che è importante avere al suo fianco una persona come Andrea Cerioli: l'ex tronista, infatti, si è calato nel ruolo di padre e non si sottrae mai ai suoi doveri, cercando di collaborare con la compagna ed essendo molto presente nella vita di Allegra, per tutte le sue necessità:

"Io ho avuto la fortuna di avere un papà iper presente e che amo alla follia… Quindi, sono contenta che Andrea sia lo stesso per lei!"

