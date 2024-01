Uomini e Donne, Arianna Cirrincione aggiorna i fan sulla gravidanza e svela la data del parto!

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione, ha aggiornato i fan sulla gravidanza, ormai agli sgoccioli, svelando anche la data del parto.

Manca sempre meno alla nascita della primogenita di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice, infatti, ha risposto ad alcune curiosità dei fa, aggiornandoli sulla gravidanza e ha svelato la data del parto.

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione svela quando nascerà la piccola Allegra

La coppia aveva svelato diversi mesi fa di essere in attesa del loro primo figlio: una bambina di nome Allegra, un dettaglio che la coppia aveva condiviso con i fan, pubblicando gli scatti dei vestitini che la piccola e la neo mamma indosseranno in ospedale nei giorni successivi al parto. Dato che la gravidanza è oramai agli sgoccioli, Arianna Cirrincione ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei fan e ha aperto un box domande per loro su Instagram.

In seguito all'ultimo controllo, sembra che tutto proceda per il meglio e che la piccola stia bene ed è pronta a nascere. Il parto non avverrà tuttavia prima di inizio febbraio e, sempre sui social, l'ex corteggiatrice di Andrea Cerioli ha rivelato la data esatta della nascita:

"Più che sperare direi che la bambina è già posizionata bene quindi 99/100 dovrei partorire naturalmente poi se qualcosa dovesse cambiare non succederà nulla. Data presunta 7 Febbraio, vediamo.Tendenzialmente anche io pensavo che i primi nascessero prima, io sono nata due settimane dopo per esempio e mio fratello anche. Però nel mio caso non sono così convinta che nascerà prima. In realtà non ho ancora iniziato ad avvertire le prime contrazioni, anzi. Sono un po’ in attesa perché ogni giorno cerco di capire se ho qualche contrazione però per ora nulla"

L'ex corteggiatrice ha anche raccontato come, con la gravidanza, Andrea Cerioli sia diventato ancora più premuroso e protettivo nei suoi confronti. Già all'annuncio che sarebbe diventato papà per la prima volta, Cerioli non aveva nascosto la sua gioia, ma anche l'ansia che lo attanagliava, tanto da essere molto protettivo con la compagna e la piccola. Inoltre, rispondendo ancora ai fan, Cirrincione non ha nascosto che in futuro le piacerebbe diventare di nuovo mamma e dare ad Allegra un fratellino o sorellina:

"Assolutamente sì, un fratellino. Vogliamo un fratellino o una sorellina? Fratellino, dai. Mi chiedono se abbiamo pensato ad un ipotetico fratellino. Certo, sorellina dici? No, basta."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne