Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia del trono over lascia il programma insieme

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione del dating show di Uomini e Donne.

Ieri, sabato 23 aprile 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver.

Uomini e Donne, anticipazioni over:

Diego ha lasciato il programma insieme ad Aneta. Sembrerebbe, pertanto, che il cavaliere romano sia riuscito a trovare la donna giusta, dopo aver chiuso la relazione con Ida Platano. Aneta, invece, prima di frequentare Diego, aveva iniziato una conoscenza con Armando Incarnato, non andata a buon fine. Dopo poche settimane di frequentazione, Tavani e Aneta hanno quindi ora deciso di andare via dal programma insieme. Riccardo ha chiuso con Maria Grazia. Ida era assente in puntata e non è chiaro se il motivo possa essere legato ai recenti attacchi di Tina Cipollari. L'opinionista infatti ha attaccato più volte Ida convinta che sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Nel corso dell'ultima puntata, la Platano, dopo gli attacchi di Tina, è scoppiata in lacrime. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, al momento, non sono trapelate novità e non è chiaro pertanto se la sua frequentazione con il cavaliere Giacomo stia proseguendo.

Per quanto riguarda il trono classico, non si è parlato del trono di Luca Salatino e delle sue tre corteggiatrici Soraia, Lilli e Aurora. Veronica ha fatto una esterna con Andrea. In studio Matteo ci è rimasto male ed era abbastanza arrabbiato con la tronista.

