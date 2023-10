Uomini e Donne Anticipazioni trono over: Maurizio e Alessio scioccano tutti! Nuovo amore per Gemma Galgani!

Gossip TV

Oggi, venerdì 20 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: vediamo insieme cosa ci svelano le Anticipazioni del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: colpo di scena per Maurizio Laudicino e Alessio Pili

Secondo quanto riporta il giornalista Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni di oggi, venerdì 20 ottobre, sono incentrate solo sul trono over: un colpo di scena inatteso riguarda Maurizio Laudicino e la sua conoscenza con la dama Elena, dopo la chiusura definitiva della frequentazione con Gemma Galgani.

Stando alle Anticipazioni, Maurizio ed Elena si sono rivisti e c'è stato un bacio a stampo. Una coppia molto chiacchierata del trono over, quella formata dalla dama Aurora Tropea e da Marco ha deciso di dirsi addio, perché da parte del cavaliere non è nato nulla di importante.

Altra dicussione tra Silvio e Donatella: quello che sembrava un innocuo litigio li ha però spinti ad allontanarsi per parlare dietro le quinte. Alessio continua a uscire con Claudia, nonostante nella puntata di oggi abbia ammesso di non volerne sapere più nulla. Intanto Gemma Galgani potrebbe trovare un nuovo interesse: per lei è sceso un signore di 61 anni e la dama torinese ha deciso di tenerlo.

Non si è parlato del trono classico: in studio c'erano solo Silvia e Raffaella, sedute sugli spalti, e nessuno dei corteggiatori di Manuela.

