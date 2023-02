Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Federico andrà a riprendere Carola, Lavinia temporeggia sulla scelta

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne.

Sabato 4 febbraio 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dal portale di Isaechia.

Anticipazioni trono classico

Lavinia Mauro ha portato in esterna Alessio Corvino e si sono baciati. Questa volta non hanno litigato e lui le ha anche portato un regalo come sorpresa, un bracciale con la scritta “I nostri sguardi sono più forti di ogni discussione“. Hanno ballato insieme e si tenevano anche per mano. Lavinia ha fatto un’esterna anche con Alessio Campoli e si sono baciati sotto ad un piumone. In studio, Corvino chiede quanto manchi per la scelta e lei dice che ora finalmente si sono decisi entrambi a fare dei passi verso di lei ma la tronista afferma di aver bisogno ancora di tempo.

Campoli le fa notare che non gli ha fatto gli auguri di compleanno quindi Lavinia fa entrare una scatola, un cuscino a forma di cuore con la foto della prima esterna con su scritto “Ti voglio tanto bene“. Dopo aver cantato ‘buon compleanno’ a Campoli, Tina ha lanciato la torta su Riccardo.

Maria informa Federico Nicotera che Carola non è presente in studio e lui ha detto che vuole recuperare e quindi decide di andare a riprenderla.

Nicole Santinelli ha fatto due esterne, mentre ha mandato via il terzo corteggiatore, Rocco.

Per quando riguarda il trono over, in studio erano presenti Ida Platano e Alessandro Vicinanza che è arrivato quasi alle mani con Riccardo Guarnieri. Biagio di Maro non ha fatto più ritorno dopo l'ultima puntata in cui Maria lo ha invitato a lasciare la trasmissione.

