Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi caccia Biagio

Oggi, venerdì 3 febbraio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Biagio di Maro viene messo sotto accusa e la padrona di casa lo sprona a lasciare il dating show. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dal portale Isaechia:

Anticipazioni trono over:

La puntata inizia con in confronto tra Biagio e Carla. Maria De Filippi fa presente al cavaliere che ha chiesto di conoscere delle signore scese per Claudio e quando Gianni accusa Biagio di voler solo avventure, la padrona di casa dice di essere d'accordo con lui. Carla, nel tentativo di difenderlo, afferma che forse il suo comportamento è dovuto al fatto che non riesce a superare il lutto della moglie e quindi a legarsi ad altre donne. Tina insinua quindi che che la moglie di Biagio avrà subito molti tradimenti e la cosa fa infuriare il cavaliere campano. Poco dopo quindi Biagio esce dallo studio, provato dai vari attacchi in studio. Carla chiede se può andare a salutarlo, Maria cerca di convincerla a rimanere in studio, lei lo raggiunge.

Maria spiega che non vuole essere complice dei comportamenti di Biagio che puntualmente sceglie e illude donne sole e fragili per poi troncare subito la relazione.

Dopo il rientro in studio del cavaliere, Maria gli fa capire che vuole che lasci lo studio. Lui fa finta di non capire e la padrona di casa quindi sbotta contro di lui. Biagio quindi esce e a lascia il dating show su precisa richiesta di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Gloria e Riccardo, la dama in settimana lo ha chiamato per chiedergli scusa del suo comportamento. Gloria dice di essere pronta ad uscire dal programma con lui ma Riccardo si tira indietro. Il cavaliere dice di esserci rimasto male per le accuse fatte nella precedente puntata e quindi non se la sente di uscire con lei. Gloria saluta e alla fine va via.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico.

Federico ha deciso di fare solo un’esterna con Alice, se avesse voluto farne due ne avrebbe fatte due ma lui ha deciso di farla solo con Alice facendole una sorpresa in una scuderia visto che lei ha la passione dei cavalli. Lei felicissima, si sono abbracciati e baciati, lei ha detto che vuole andare via con lui dal programma. Carola si è messa a piangere perché si sente presa in giro. Federico ha detto che prima si preoccupava solo di capire loro due, ora vuole capire se stesso e quale persona lo fa stare meglio. Carola è uscita dallo studio, Federico non l’ha rincorsa e ha ballato con Alice. Di Lavinia non si è parlato.

