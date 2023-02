Uomini e Donne, anticipazioni: faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza che arrivano quasi alle mani

Gossip TV

Ieri, sabato 4 febbraio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio per un nuovo confronto con Riccardo Guarnieri. Tra i due sono volate offese e sono dovuti intervenire Gianni e altri cavalieri per evitare la rissa.

Uomini e Donne, anticipazioni sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza

Ecco le anticipazioni diffuse dal portale di Isaechia:

Maria De Filippi ha accolto Ida e Alessandro in studio mentre Riccardo osservava il loro filmato del viaggio a Miami con popcorn e chiupa chups. La situazione tra Alessandro e Riccardo degenera molto velocemente e parlano dell'intervista del cavaliere pugliese al magazine dedicato al programma. Nella fattispecie, Guarnieri aveva parlato di Vicinanza come di un secondo figlio per Ida. Alessandro fa presente a Riccardo che non si deve permettere di parlare di lui e di Ida e che si deve vergognare.

Alessandro ha parlato anche della situazione che vive Riccardo che all'età di 45 anni ancora vive con la madre. Subito dopo queste parole, Riccardo ha cercato di raggiungerlo e sono dovuti intervenire Gianni, Federico e altri cavalieri del parterre per evitare che arrivasse alle mani con Alessandro

Anche Ida inveisce contro Riccardo al quale dice che non deve permettersi di offenderlo. Nel caos generale, Maria cerca poi di calmare gli animi e parlando del loro amore e del loro futuro insieme. La Platano ha detto che con Alessandro ha ritrovato finalmente serenità ed equilibrio e in puntata confessa di amarlo e gli regala un viaggio a Parigi facendo commuovere l'ex cavaliere campano.

