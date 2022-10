Uomini e Donne, anticipazioni Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: il dietro le quinte che li incastra

Gossip TV

Oggi, lunedì 24 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: le telecamere del dating show smascherano Riccardo e Roberta!

Oggi, lunedì 24 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover è ancora caos nel trovo over tra i quattro protagonisti del momento, Riccardo Guarneri, Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni: trono over nel caos, Riccardo e Roberta smascherati

La storia tra Ida e Alessandro sta proseguendo tra i vari dubbi generali manifestati anche da altri protagonisti del dating show. La Platano torna a discutere con Roberta la quale sprona Alessandro ad aprire gli occhi, convinta che tra Ida e Riccardo ci sia ancora un sentimento. Nel corso della puntata, fanno vedere un filmato tra la Di Padua e Riccardo che dietro le quinte sparlano di Alessandro e di Ida.

Il Guarnieri ammette poi di essersi sentito con Gloria Nicoletti scatenando un putiferio. Riccardo e Ida litigano pesantemente e Alessandro dice che vuole vedere Ida d’ora in avanti come si comporta con il suo ex fidanzato, non convinto della sua sincerità. Anche secondo Gloria Riccardo ha ancora il cuore impegnato per Ida.

Pinuccia esce con Agostino ma decidono di rimanere solo amici, mentre con Michela non è andata perché per Alessandro dice che lei “si sente troppo principessa”.Gemma Galgani esce con un nuovo signore ma viene eliminato dalla dama, segue una discussione tra lei, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per quanto riguarda il trono classico si è parlato solo di Federico N.: chiarimento in camerino con Carola, Federico è molto duro e freddo in studio tanto che Carola scoppia a piangere. Vorrebbe abbandonare il programma, ma poi lui la convince a rimanere. Discutono un sacco insieme ma alla fine ballano insieme.

