Uomini e Donne, Anticipazioni registrazioni: scontri in studio, doccia gelata per Gemma Galgani

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Mentre Donatella e Silvio non se le mandano a dire, il sogno d’amore di Gemma Galgani si infrange.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, dopo aver raccontato di aver raggiunto il cavaliere a Cagliari e di aver trascorso con lui dei bellissimi giorni, Gemma Galgani riceve una doccia fredda da Maurizio. Discussioni anche per Donatella e Silvio, mentre Brando si lascia andare con Beatriz. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, cosa è successo tra Gemma e Maurizio

Si sono tenute poche ore fa le nuove registrazioni di Uomini e Donne e le Anticipazioni sono già molto interessanti. Gemma Galgani ha seguito il consiglio ed è volata in Sardegna per stare vicino a Maurizio. Tina Cipollari si è fatta promotrice di questo incontro, sperando poi di ricevere notizie piccanti dai due amanti. Invece, Maurizio non ha approfittato della presenza di Gemma a Cagliari, scegliendo di non condividere con la dama torinese la camera d’albergo che Tina aveva fatto gentilmente prenotare per loro.

Gemma è delusa ma la situazione peggiora quando Maurizio confessa di aver invitato ad uscire, quella sera stessa, un’altra dama che lo intriga molto. Insomma, doccia gelata per Galgani proprio quando tutti pensavano che con Maurizio potesse essere la volta buona. Mentre la relazione tra Aurora e Marco non è stata argomento della giornata, Silvio e Donatella hanno dato spettacolo al centro dello studio poiché protagonisti di un nuovo scontro infuocato. Passiamo poi al Trono Classico con il giovane tronista Brando. Dopo diverse uscite, avendo preso coscienza delle scelte della corteggiatrice, Brando e Beatriz si sono baciati facendo esplodere lo studio, che vede molto bene questa coppia.

Brando, comunque, è uscito anche con Silvia e un’altra corteggiatrice, che ha fatto storcere il naso al pubblico di Uomini e Donne, avanzando già pretese sul tronista. Secondo i presenti, insomma, la ragazza in questione avrebbe esagerato i modi per finire al centro dell’attenzione, rendendo ancora meno credibile il trono di Brando, che già non gode del consenso del pubblico. Quest’anno, infatti, Maria De Filippi ha giocato d’azzardo scegliendo due tronisti appena ventenni, che dunque non danno l’idea di poter volere una relazione così duratura, soprattutto dal momento che entrambi sono finiti al centro delle segnalazioni dopo poche ore dalla loro presentazione ufficiale. Infine, le Anticipazioni delle registrazioni rivelano che Manuela Carriero sta continuando a concentrare il suo percorso sui corteggiatori Carlo e Michele, che sembrano aver totalmente catalizzato la sua attenzione.

