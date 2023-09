Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata con Maurizio Laudicino: è la volta buona?

Gossip TV

Gemma Galgani, la nota dama del trono over di Uomini e Donne, è stata avvistata ancora con Maurizio Laudicino. Che sia la volta buona per la dama torinese?

I rumors su Gemma Galgani svelavano che la dama torinese sarebbe tornata per l'ultima volta nel dating show di Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi di cui è protagonista da più di un decennio. E, forse, a giudicare dalle ultime segnalazioni, questa potrebbe essere la volta buona della dama torinese. Infatti, Gemma è stata avvistata nuovamente con Maurizio Laudicino, il corteggiatore del parterre del trono over.

Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata con Maurizio Laudicino

Il programma è iniziato solo da qualche settimana, ma sembra che Gemma abbia già trovato il suo nuovo amore: si tratta del cavaliere Maurizio Laudicino, che ha catturato l'interesse della dama torinese e che, almno all'inizio, sembrava ricambiare. In studio, infatti, dopo le prime uscite, l'atteggiamento di Maurizio ha destato qualche sospetto nel parterre e negli opininisti del programma, convinti che il cavaliere sia a Uomini e Donne solo per visibilità.

I due, tuttavia, continuano a frequentarsi e nelle puntate in onda in questi giorni scopriremo se Gemma partirà con Maurizio per la Sardegna, dove il cavaliere deve recarsi per lavoro. Intanto, la coppia è stata avvistata insieme a Roma, come testimonia la segnalazione inviata alla gossippara Deianira Marzano da un utente. Nella foto si vedono il cavaliere e la dama torinese insieme di sere, in giro per la Capitale. E, anche Marzano ha commentato come, forse, finalmente:

"Gemma e Maurizio, fosse la volta buona..."

Intanto, restano ancora molti dubbi perché il cavaliere aveva ammesso di non provare ancora un certo interesse fisico per la dama e che, per ora, non riesce ad andare oltre:

"Mi attraggono tutte le donne del parterre, anche Gemma. Ma con lei non andrei oltre, ora, ci stiamo solo conoscendo"

