Uomini e Donne, anticipazioni, nessuna nuova corteggiatrice per Matteo Ranieri

Ecco cosa è successo nelle nuove puntate del dating show di Uomini e Donne.

Ieri, mercoledì 16 febbraio 2020, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ecco tutte le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

Per quanto riguarda il trono di Matteo Ranieri, Federica Aversano, pur presente dietro le quinte, non è potuta entrare in studio in quanto, la corteggiatrice, aveva qualche linea di febbre. Anche se si è escluso il Covid in quanto negativa al tampone, la ragazza è tornata a casa. Per Matteo non è scesa nessuna nuova corteggiatrice.

Per quanto riguarda il trono over, si è parlato di Gemma e di una recente intervista in cui ha dichiarato di non aver ricevuto solidarietà da parte di Nadia. Quest'ultima è rimasta male per le affermazioni della dama torinese e in studio hanno discusso. La storia tra Nadia e Max procede benissimo, lui è andato a casa di lei con le telecamere e sono stati bene e sembra che si stia innamorando, ma a Nadia manca ancora un tassello, quello di andare a Firenze. Diego e Gloria si sono visti per una settimana, lei lo rimprovera del perché non si sentono per telefono e del mancato bacio della serata prima, scende per lui un’altra donna. Poi si passa a Pinuccia e Alessandro, che hanno fatto pace e ballano insieme. Tina ha poi attaccato Pinuccia. Giuliana chiude con Biagio perché non c’è trasporto mentale, sostenendo in sostanza che sia privo di contenuti. Ida e Alessandro hanno discusso per il fatto della distanza, per il fatto che lui pare non abbia intenzione di trasferirsi a Brescia.

Trono di Luca: fanno vedere l'’esterna di Luca con Lilly, la ragazza vorrebbe voluto baciarlo ma lui non è sembrato propenso perché ha affermato di dare molta importanza al bacio. In studio c'è stata poi una discussione tra il tronista e Soraya.

